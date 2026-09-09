برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در انتظار ثبات شرایط کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی شامگاه چهارشنبه پس از ورود به فرودگاه بین‌المللی شهید آیت‌الله دستغیب شیراز به منظور سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به روند برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: شرایط امسال کشور با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه متفاوت است و همین موضوع بر برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و هنری تأثیر گذاشته است.

وی با بیان اینکه فضای کشور هنوز به شرایط تثبیت‌شده نرسیده است، افزود: برگزاری یک جشنواره جهانی در تراز واقعی آن نیازمند فراهم شدن مقدمات و شرایط مناسب است و به همین دلیل برنامه‌ریزی‌ها برای برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر با وقفه‌هایی مواجه شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سال گذشته جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور جمع قابل توجهی از مهمانان خارجی، شخصیت‌های هنری و هنرمندان بین‌المللی برگزار شد و تکرار چنین رویدادی در سال جاری نیازمند تمهیدات و برنامه‌ریزی بیشتری است.

صالحی ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط کشور در ماه‌های آینده، زمینه برای برگزاری جشنواره جهانی سینمایی فجر فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش جامعه هنری در بازتاب وقایع جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: جریان هنری کشور برای انعکاس مظلومیت ملت ایران و جنایت‌های دشمن در جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه، ماه رمضان و شهادت رهبر معظم انقلاب پای کار آمده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هنرمندان در حوزه‌های مختلف از جمله هنرهای تجسمی، موسیقی، هنرهای نمایشی و سینمای مستند و کوتاه، تولید آثار مرتبط با این حوادث را در دستور کار قرار داده‌اند.

صالحی با اشاره به عملکرد جامعه هنری پس از جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد: هنرمندان ایرانی در این مقطع نقش خود را به خوبی نشان دادند و آثار ارزشمندی را در جشنواره‌های مختلف فجر در حوزه‌های سینما، نمایش، موسیقی و هنرهای تجسمی ارائه کردند.

وی با بیان اینکه این روند در جشنواره‌های امسال نیز ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: امسال نیز در جشنواره‌های فجر شاهد تولیدات هنری متنوعی خواهیم بود که تلاش می‌کنند روایت قدرتمندی از حماسه، مقاومت و ایستادگی ملت ایران ارائه دهند.