رویداد «مهر شیراز»؛ روایت تازه فارس برای جذب گردشگر در تمام فصول

بهزاد مریدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته گردشگری و رویداد ملی گردشگری «مهر شیراز» گفت: همانگونه که اردیبهشتماه شیراز همواره زیبایی و جذابیت این شهر را برای گردشگران داخلی و خارجی به نمایش گذاشته، مهر شیراز نیز ظرفیت تبدیلشدن به یک برند تاریخی و گردشگری ارزشمند را دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به برنامههای این رویداد گفت: «مهر شیراز» از پنجم تا بیستوپنجم مهرماه برگزار میشود و برنامههای متنوعی با محوریت گردشگری ادبی، فرهنگی و تاریخی برای این ایام پیشبینی شده است.
مریدی ادامه داد: در این رویداد، برنامههایی با محوریت مولانا، حافظ و ادبیات فارسی برگزار میشود و برنامه «شور عرفان تا راز غزل؛ از خون تا شیراز»، یادروز حافظ و همایش علمی «حافظ و آفرینشهای هنری» با همکاری مرکز حافظشناسی در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از برگزاری همایش بزرگ سرمایهگذاری در حوزه گردشگری در روزهای هجدهم تا بیستم مهرماه خبر داد و گفت: در این برنامه، سرمایهگذاران حوزه گردشگری از سراسر کشور حضور خواهند داشت.
برگزاری بیش از ۱۰۰ رویداد گردشگری در فارس
مریدی با اشاره به گستردگی برنامههای مهر شیراز گفت: بیش از ۱۰۰ رویداد متفاوت گردشگری برای مردم شیراز، استان فارس و گردشگران پیشبینی شده که جزئیات این برنامهها در سایت «مهر شیراز» قابل مشاهده است.
وی افزود: این برنامهها تنها محدود به شیراز نیست و ۳۷ شهرستان استان فارس نیز در اجرای برنامههای این رویداد مشارکت دارند تا فضای مهرماه در سراسر استان با نشاط و رویدادهای گردشگری همراه باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس همچنین از پیشبینی چند روز بازدید رایگان از اماکن گردشگری خبر داد و گفت: در این ایام، برخی اماکن به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میگیرد تا زمینه استفاده بیشتر شهروندان و گردشگران از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان فراهم شود.
مریدی با تأکید بر نقش فعالان بخش خصوصی در اجرای برنامههای گردشگری گفت: تمام این برنامهها با مشارکت فعالان حوزه گردشگری، تشکلها و انجمنها شکل گرفته و ادارهکل میراث فرهنگی در کنار این مجموعهها و سایر دستگاههای اجرایی قرار دارد.
وی تأکید کرد: تفاخر ما این است که کار اصلی را مردم، فعالان و علاقهمندان حوزه گردشگری انجام دهند و دستگاههای دولتی نقش حمایت و همراهی داشته باشند.
«مهر شیراز» الگویی برای دیگر شهرها شد
مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به شکلگیری رویدادهای مشابه در سایر شهرها بیان کرد: اتفاق جالبی که تحت تأثیر «مهر شیراز» رخ داده، برگزاری رویدادهای مشابه با عنوان «مهر» در شهرهایی مانند یزد، اصفهان، بندرعباس و بوشهر است.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد فرهنگ، هنر و گردشگری شیراز میتواند فراتر از مرزهای استان فارس جریانسازی کند و در این زمینه باید از نقش بخش خصوصی و تشکلهای گردشگری قدردانی کرد.
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