اجرای پویش «جانِ بافت» برای روایتی تازه از هویت تاریخی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی چوبینی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: براساس پایش‌های علمی و آماری انجام‌شده، ۱۰.۹ درصد شهروندان شیرازی در رویدادها و برنامه‌های متنوع این سازمان حضور پیدا کردند.

وی افزود: این میزان مشارکت، بالاتر از میانگین رسمی اعلام‌شده برای کلان‌شهرهاست و نشان می‌دهد برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و نشاط‌آفرین با استقبال قابل توجه شهروندان روبه‌رو شده است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با بیان اینکه آمار مراجعان مراکز مشاوره و روان‌شناسی در این ارزیابی محاسبه نشده است، گفت: در کلان‌شهرها به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد شهروندان در رویدادهای رسمی نهادها حضور دارند که این میزان در شیراز به ۱۰.۹ درصد رسیده است.

چوبینی ادامه داد: در فصل پاییز نیز رویکرد سازمان به سمت اجرای رویدادهای محله‌محور در مناطق مختلف شهر خواهد رفت.

۲۶ فرهنگسرا شیراز و ۷۷۶ اجرای تابستانی

وی با اشاره به فعالیت ۲۶ فرهنگسرای فعال شهر در تابستان امسال بیان کرد: با وجود هم‌زمانی بخش قابل توجهی از تیر و مردادماه با ایام محرم و صفر، ۲۰ عنوان برنامه در قالب ۷۷۶ اجرا برگزار شد که برخی برنامه‌ها تا ۶۲ بار در نقاط مختلف شهر تکرار شدند.

معاون فرهنگی شهردار شیراز از اجرای ۱۴ عنوان برنامه فرهنگی و هنری فراتر از کلاس‌های آموزشی خبر داد و افزود: «قرار باغ» با محوریت اردوهای یک‌روزه خانوادگی در باغ‌های شهرداری، ارائه مشاوره‌های روان‌شناسی و برگزاری بازی‌های مهارتی و همچنین «قرار سینما» از جمله این برنامه‌ها بود.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را افزایش سرانه مصرف فرهنگی و تقویت سبد فرهنگی خانواده‌ها عنوان کرد و گفت: حضور شهروندان در سینما، تئاتر و کتابخانه می‌تواند در ارتقای رفتار شهروندی اثرگذار باشد.

چوبینی همچنین به اجرای طرح «رازگرد» در مرکز شیرازشناسی اشاره کرد و گفت: این طرح از شهریورماه با محوریت کودکان آغاز شده و در آن مشاهیر و اماکن تاریخی شیراز در قالب کارگاه‌های هنری، قصه‌گویی و نقاشی به کودکان معرفی می‌شود و پس از آن، کودکان به همراه والدین خود از این اماکن بازدید می‌کنند.

وی اضافه کرد: طرح «رازگرد» از پاییز در مدارس نیز توسعه پیدا می‌کند و در تابستان امسال ۵۸ نشست تخصصی شیرازشناسی با محوریت دانشنامه فارس برگزار شده است.

۱۵ همایش پیاده‌روی و رقابت ۱۱۶ تیم فوتسال

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در ادامه به برنامه‌های حوزه ورزش و نشاط اجتماعی اشاره کرد و گفت: در ۱۳ جمعه فصل تابستان، ۱۵ همایش پیاده‌روی خانوادگی در مناطق مختلف شمال، جنوب، شرق و غرب شیراز برگزار شد.

چوبینی افزود: هفت جشنواره فرهنگی، ورزشی و هیجانی نیز به‌ویژه در شهریورماه برگزار شد که جشنواره بوستان شهروند در منطقه هفت یکی از این برنامه‌ها بود و با استقبال خانواده‌ها همراه شد.

وی برگزاری مسابقات فوتسال محلات با حضور ۱۱۶ تیم را از دیگر برنامه‌های ورزشی تابستان عنوان کرد و گفت: هیئت‌های ورزشی نیز در اجرای این مسابقات همراهی مؤثری داشتند.

اجرای پویش «جانِ بافت» برای پاسداشت حافظان هویت تاریخی شیراز

چوبینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری از پنجم تا سیزدهم مهرماه گفت: ویژه‌برنامه «جانِ بافت» با هدف پاسداشت فعالان، احیاگران و ساکنان اصیل بافت تاریخی فرهنگی شیراز برگزار می‌شود.

وی افزود: در جریان این رویداد از هنرمندان شاخص صنایع‌دستی، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و هتل‌های سنتی، مرمت‌گران و معماران سنتی خانه‌های تاریخی، خانواده‌های قدیمی ساکن بافت، کسبه و پیشه‌وران باسابقه بازارهای سنتی، راویان خلاق گردشگری و خدام و نگهبانان مقابر متبرکه و مشاهیر این محدوده تجلیل خواهد شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز همچنین از برگزاری چهار تور تخصصی شیرازگردی با عنوان «یادگاران مانا» خبر داد و گفت: این تورها با موضوع معرفی مفاخر، عارفان و فرمانروایان تاریخی شیراز برگزار می‌شود.

به گفته وی، «طنین حکمت» با محوریت مقبره علامه میر سید شریف جرجانی، خاندان دشتکی و مدرسه منصوریه، «بزرگان خاموش» با موضوع آرامگاه شیخ روزبهان، ابن خفیف و عارفان نامدار و «از تاج تا خاک» با روایت فرمانروایانی همچون آل‌بویه، شاه‌شجاع و اتابکان از جمله این تورهاست که بازدید از حرم مطهر حضرت علی‌بن‌حمزه(ع) و بناهای تاریخی را نیز دربرمی‌گیرد.

«فضای سوم» برای افزایش تعاملات اجتماعی

چوبینی با تأکید بر اینکه هدف مدیریت شهری از توسعه زیرساخت‌ها باید ایجاد زیست بهتر برای شهروندان باشد، گفت: رسالت ما فراهم کردن بستری برای افزایش تعاملات اجتماعی، ارتباط میان لایه‌های مختلف جامعه و ایجاد فضاهای همنشینی است.

وی افزود: با افزایش شناخت متقابل شهروندان و تقویت سرمایه اجتماعی، نظارت اجتماعی نیز افزایش پیدا می‌کند و مدیریت رفتارهای فردی و جمعی در کلان‌شهرها بهبود می‌یابد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به محدودیت زمانی شهروندان در زندگی امروز گفت: مدیریت شهری به دنبال ایجاد «فضای سوم» برای گذران اوقات فراغت فعال و شکل‌گیری ارتباطات مثبت میان مردم است و در همین راستا خانواده‌ محوری در طراحی رویدادها مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: برنامه‌های فرهنگی باید به گونه‌ای طراحی شوند که اقشار، سنین، جنسیت‌ها و سلایق مختلف بتوانند در فضایی امن و بانشاط در کنار یکدیگر حضور داشته باشند.

چوبینی همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از تحلیل‌های علمی و داده‌محور در حوزه فرهنگ و اجتماع بیان کرد: مسائل فرهنگی و اجتماعی با راهکارهای مقطعی و فوری حل نمی‌شوند و برای تغییرات پایدار باید شناخت دقیق و تحلیل مستمر وجود داشته باشد.

وی شیراز را کلان‌شهری پویا و مهاجرپذیر با تغییرات اجتماعی سریع دانست و افزود: از گفت‌وگو درباره مسائل بنیادین، نقدپذیری و شنیدن صدای اقشار مختلف استقبال می‌کنیم و رویکرد سازمان بر تقویت «همنشینی، همدلی و همشهری‌گری» است.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز در پایان با اشاره به بهسازی باغ ارکیده گفت: این مجموعه طی یک سال گذشته بهسازی و بازسازی شده و با اجرای دو مسیر پیاده‌روی، کف‌سازی، اصلاح روشنایی و بازسازی فضاهای مسقف و اداری، ظرفیت بهره‌برداری آن بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

چوبینی افزود: باغ ارکیده اکنون به فضایی مناسب برای برگزاری رویدادهای فرهنگی در ساعات عصرگاهی و شبانه تبدیل شده است.