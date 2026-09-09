به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه داستانی «دلواپس» به کارگردانی حسین علی مددی از تولیدات حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، در میان آثار راهیافته به بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ قرار گرفت.
پنج اثر از تولیدات حوزه هنری فارس برای حضور در این دوره از جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ به دبیرخانه این رویداد ارسال شده بود که در نهایت فیلم کوتاه «دلواپس» موفق به راهیابی به بخش مسابقه شد.
«دلواپس» یکی از آثار تولیدشده در حوزه هنری فارس است که حضور آن در بخش مسابقه جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰، فرصتی برای نمایش توانمندی فیلمسازان و هنرمندان استان در عرصه تولید آثار کوتاه داستانی فراهم میکند.
فیلمهای کوتاه داستانی «آرزو» به کارگردانی امیرحسین بناییپور و «نامه ناتمام» به کارگردانی محمد محمدی افران، انیمیشن کوتاه «هدیه به رئیس جمهور» به کارگردانی وحید مباشری و نماهنگ داستانی «اشاره» به کارگردانی حسین علی مددی، دیگر آثار تولیدی حوزه هنری فارس هستند که به پانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ ارسال شدهاند.
راهیابی «دلواپس» به بخش مسابقه این رویداد بینالمللی، گامی در مسیر حضور پررنگتر تولیدات سینمایی و تصویری حوزه هنری فارس در جشنوارههای ملی و بینالمللی و معرفی ظرفیتهای هنری استان به شمار میرود.
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