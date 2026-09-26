به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری شیراز و فارس، گفت: باید تلاش کنیم فرهنگ در عرصه اقتصاد نیز خود را نشان دهد و ارزشهای فرهنگی مردم فارس به بخشی از هویت اقتصادی استان تبدیل شود.
وی با تبریک آغاز هفته گردشگری به فعالان این حوزه و اصحاب رسانه، به برگزاری رویداد ملی گردشگری «مهر شیراز» اشاره کرد و گفت: این رویداد میتواند زمینهای برای معرفی شیراز به عنوان شهری برای همه فصلها فراهم کند.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود: همانگونه که اردیبهشت شیراز همواره گردشگران بسیاری را به این شهر جذب کرده، مهر شیراز نیز با توجه به ظرفیتهایی همچون حافظ و رویدادهای فرهنگی و ادبی میتواند به یک برند تاریخی و ارزشمند تبدیل شود.
آیت الله دژکام ادامه داد: برگزاری برنامههای گردشگری ادبی، یادروز حافظ، همایش علمی «حافظ و آفرینشهای هنری» و همایش سرمایهگذاری گردشگری از جمله برنامههایی است که میتواند به تقویت این رویداد کمک کند.
وی با اشاره به حضور فارس در نمایشگاه گردشگری ۲۰۲۶، گفت: همه این برنامهها بهانهای برای حضور مردم از سراسر کشور در شیراز و فارس و در نهایت جدیتر شدن اقتصاد گردشگری استان است.
اقتصاد گردشگری باید جایگاه واقعی خود را در فارس پیدا کند
امام جمعه شیراز با اشاره به پیشبینی برنامههای متنوع برای هفته گردشگری بیان کرد: بیش از ۱۰۰ رویداد گردشگری در نقاط مختلف شیراز و فارس برگزار میشود و ۳۷ شهرستان استان نیز در این برنامهها مشارکت دارند.
وی با تأکید بر ضرورت رونق اقتصاد گردشگری گفت: باید تلاش کنیم شهری که در حوزههای مختلف ظرفیتهای ارزشمندی دارد، در اقتصاد گردشگری نیز جایگاه شایسته خود را به دست آورد.
آیت الله دژکام همچنین بر ضرورت تقویت برندسازی و هوشمندسازی در حوزه گردشگری تأکید کرد و افزود: نمیتوان منتظر ماند تا گردشگران خودشان وارد شوند؛ در سراسر دنیا با برگزاری رویدادهای مختلف برای شهرها و مقاصد گردشگری برند ایجاد میکنند و ما نیز باید این مسیر را جدی بگیریم.
فرهنگ باید در اقتصاد مردم دیده شود
نماینده ولیفقیه در فارس با طرح موضوع «اقتصاد فرهنگ» در شورای فرهنگ عمومی گفت: اقتصاد فرهنگ میتواند درآمدهای حاصل از کتاب، موسیقی، هنر، سینما، رسانه و دیگر عرصههای فرهنگی را شامل شود، اما در کنار آن باید به «فرهنگ اقتصاد» نیز توجه کرد.
وی ادامه داد: فرهنگ اقتصاد یعنی بتوانیم ارزشهای فرهنگی جامعه را در عرصه کسبوکار و اقتصاد جاری کنیم؛ خوشخلقی، امانتداری و رفتار شایسته مردم شیراز و فارس باید در حوزه کسبوکار نیز دیده و معرفی شود.
آیت الله دژکام همچنین پیشنهاد کرد برای تقدیر از کسبهای که در این زمینه الگو هستند، نشانی با عنوان «حبیب خلق خدا» طراحی شود و گفت: چنین نشانی میتواند مانند مهر اصالت برای یک واحد صنفی باشد و وقتی کاسبی این نشان را دریافت میکند، اعتبار اجتماعی آن نیز افزایش یابد.
وی افزود: چنین اقدامی میتواند علاوه بر تقدیر از افراد، به جریانسازی فرهنگی در میان دیگر فعالان اقتصادی نیز منجر شود.
انسجام اجتماعی و سبک زندگی اسلامی پیگیری میشود
امام جمعه شیراز با اشاره به برنامههای شورای فرهنگ عمومی گفت: دو محور «انسجام اجتماعی و همدلی» و «سبک زندگی اسلامی» باید در دستور کار کمیتههای شورای فرهنگ عمومی قرار گیرد.
وی خواستار ارائه گزارش عملکرد کمیتهها در این دو محور و همچنین برنامههای آنان تا پایان سال ۱۴۰۵ شد و افزود: شهرستانها نیز باید در همین چارچوب فعالیتهای خود را دنبال کنند تا در جلسه آینده شورای فرهنگ عمومی جمعبندی مناسبی انجام شود.
دژکام همچنین بر توجه به موضوعاتی مانند عفاف و حجاب و دیگر مسائل مرتبط با سبک زندگی اسلامی تأکید کرد.
رویدادهای فرهنگی شهرستانها به مطالبهای مستمر تبدیل شود
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به ضرورت طراحی یک رویداد فرهنگی شاخص در هر شهرستان گفت: ائمه جمعه شهرستانها باید یک رویداد فرهنگی را به عنوان رویداد شاخص سال شهرستان طراحی، پیگیری و تا رسیدن به نتیجه دنبال کنند.
وی با اشاره به دو رویداد پیشنهادی در شهرستانهای لامرد و سپیدان افزود: رویداد «۷۲۰#» در لامرد با محوریت سالگرد موشکباران این شهر و همچنین جشنواره ورزشهای زمستانی «حرم سوم اهل بیت(ع)» در سپیدان از جمله برنامههایی هستند که میتوانند در سطح استانی مورد حمایت قرار گیرند.
آیت الله دژکام تأکید کرد: رویدادهای فرهنگی شهرستانها باید ابتدا در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بررسی و پس از طی مراحل کارشناسی در شورای فرهنگ عمومی استان نیز مطرح شوند.
وی در پایان با قدردانی از فراهم شدن امکان ارتباط برخط شورای فرهنگ عمومی با شهرستانها گفت: فعالیت فرهنگی نباید صرفاً یک کار اداری و موظف باشد؛ اگر با نگاه دلی و دغدغهمند در حوزه فرهنگ کار کنیم، میتوانیم شاهد اتفاقات و آثار خوبی در این عرصه باشیم.
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