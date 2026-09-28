کارمندان فرهنگ و هنر «نگهبانان روح هنر» هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رنجبر عصر دوشنبه در مراسم تکریم و معرفی کارمندان نمونه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، با اشاره به نقش کارکنان در پیشبرد فعالیت‌های فرهنگی و هنری گفت: در هیاهوی روزمرگی‌ها، کسانی در مجموعه‌های فرهنگی فعالیت می‌کنند که شاید نامشان در سالن‌های پرزرق‌وبرق دیده نشود، اما ضرب‌آهنگ زندگی فرهنگی و هنری شهر به تلاش و پشتکار آنان گره خورده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افزود: روز کارمندان نمونه فرهنگ و هنر، فرصتی برای دیدن و قدردانی از کسانی است که فرهنگ را نه صرفاً یک شغل، بلکه یک رسالت می‌دانند و مسئولیت آن را بر دوش می‌کشند.

وی با بیان اینکه کارکنان حوزه فرهنگ و هنر در فرآیند تولید و اجرای آثار هنری نقش مؤثری دارند، گفت: این افراد در پیچ‌وخم تولید یک اثر هنری، گره از کار هنرمندان می‌گشایند و با صبوری زمینه بروز خلاقیت و شکل‌گیری رویدادهای فرهنگی و هنری را فراهم می‌کنند.

رنجبر کارکنان این حوزه را «معماران نامرئی» رویدادهای فرهنگی و هنری توصیف کرد و ادامه داد: بسیاری از فعالیت‌هایی که در معرض دید مردم قرار می‌گیرد، حاصل تلاش افرادی است که پشت صحنه با دلسوزی و مسئولیت‌پذیری زمینه تحقق آن را فراهم می‌کنند.

کارمند نمونه؛ پل میان نظم اداری و شور هنری

دبیر شورای فرهنگ عمومی فارس با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری کارکنان بیان کرد: کارمند نمونه حوزه فرهنگ و هنر کسی است که میان نظم اداری و شور هنری پل می‌زند و برای رساندن صدای هنر به مخاطب، خستگی نمی‌شناسد.

وی افزود: کارکنان فرهنگ و هنر تنها کارمند نیستند، بلکه نگهبانان روح هنر و همراهان هنرمندان در مسیر تولید و عرضه آثار فرهنگی و هنری هستند.

در پایان این مراسم از صفا فرجام، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان لارستان؛ مریم کرمکش، کارشناس مدیریت عملکرد؛ لیلا نماینده، کارشناس کانون‌های آگهی و تبلیغات؛ جواد کارگران، کارشناس هنرهای نمایشی؛ سیدجواد موسوی، کارشناس قرآن و عترت؛ بهروز مرامی، مشاور مدیرکل و کارشناس شورای فرهنگ عمومی؛ و سیدعلی‌اصغر محدث، مدیر روابط عمومی به‌عنوان کارمندان نمونه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در یک سال گذشته تجلیل شد.