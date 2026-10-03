به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، محمد صادق شریعتی با بیان اینکه فرهنگ سفر، سرمایه‌ای ملی برای توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور است، گفت: گردشگری امروز دیگر تنها به آنلاین‌شدن فرایند رزرو هتل، پرواز یا سایر خدمات سفر محدود نمی‌شود. صنعت گردشگری در آستانه مرحله‌ای تازه قرار دارد که در آن داده، هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال می‌توانند تجربه سفر را از مرحله انتخاب مقصد تا پایان سفر هوشمندتر، سریع‌تر و متناسب‌تر با نیاز هر مسافر کنند.

مدیرعامل اقامت ۲۴ افزود: در سال‌های گذشته، توسعه پلتفرم‌های آنلاین توانست دسترسی مسافران به اطلاعات و خدمات گردشگری را متحول کند. اکنون گام بعدی، حرکت از گردشگری آنلاین به گردشگری هوشمند است جایی که فناوری تنها ابزار خرید خدمات نیست، بلکه به مسافر برای تصمیم‌گیری بهتر، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و دریافت تجربه‌ای متناسب با نیازها و علایق خود کمک می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت هوش مصنوعی در بازطراحی تجربه سفر گفت: هوش مصنوعی می‌تواند شیوه جست‌وجوی مقصد، انتخاب محل اقامت، پیشنهاد خدمات، برنامه‌ریزی سفر و ارتباط میان گردشگر و کسب‌وکارهای این صنعت را دگرگون کند. استفاده مسئولانه از داده و فناوری این امکان را ایجاد می‌کند که خدمات گردشگری از یک الگوی عمومی و یکسان، به تجربه‌ای شخصی‌سازی‌شده و هوشمند برای هر مسافر نزدیک شود.

شریعتی ادامه داد: برای مجموعه‌هایی مانند اقامت ۲۴، تحول دیجیتال به معنای افزودن چند قابلیت فناورانه نیست بلکه مستلزم بازنگری در شیوه طراحی خدمات گردشگری است. هدف باید این باشد که فناوری، بخشی از پیچیدگی‌های سفر را از دوش مسافر بردارد و انتخاب، رزرو و مدیریت سفر را ساده‌تر، شفاف‌تر و قابل اعتمادتر کند.

مدیرعامل اقامت ۲۴ همچنین بر نقش فناوری در توسعه متوازن گردشگری تأکید کرد و گفت: گردشگری هوشمند می‌تواند فرصت دیده‌شدن مقاصد کمترشناخته‌شده و کسب‌وکارهای بومی را نیز افزایش دهد. زمانی که داده، محتوا و ابزارهای هوشمند در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، امکان معرفی دقیق‌تر ظرفیت‌های گردشگری ایران و توزیع بهتر تقاضای سفر میان مقاصد مختلف ایجاد می‌شود.

رزرو هتل در همه شهرهای ایران

وی خاطرنشان کرد: البته محور اصلی هر تحول فناورانه همچنان انسان است. هوش مصنوعی زمانی برای گردشگری ارزشمند خواهد بود که به افزایش کیفیت تجربه مسافر، تقویت اعتماد، حمایت از کسب‌وکارهای گردشگری و دسترسی آسان‌تر مردم به فرصت سفر منجر شود.

شریعتی در پایان گفت: در هفته گردشگری، بار دیگر بر تعهد اقامت ۲۴ برای حرکت در مسیر نوآوری، توسعه خدمات دیجیتال و استفاده هدفمند از فناوری‌های هوشمند تأکید می‌کنیم. آینده گردشگری متعلق به اکوسیستمی است که بتواند فناوری، تجربه انسانی و ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی کشور را در کنار یکدیگر قرار دهد. مسیر آینده، عبور از گردشگری آنلاین و حرکت به سوی گردشگری هوشمند است.

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