به گزارش خبرگزاری مهر، «ماکسیم ریژنکوف» وزیر خارجه بلاروس در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی از کشورهای اروپایی که دنبال درهم شکستن روسیه هستند خواست توان هسته‌ای و سه‌گانه هسته‌ای این کشور را نادیده نگیرند.

وی افزود: در برخی محافل اروپایی این دیدگاه وجود دارد که کشورهای اروپایی با اتکا به تولید ناخالص داخلی بیشتر و جمعیت بالاتر که امکان بسیج شمار بیشتری از افراد را فراهم می‌کند، می‌توانند تا سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ برای رویارویی احتمالی با روسیه آماده شوند و در صورت وقوع درگیری، این کشور را درهم بشکنند.

وزیر خارجه بلاروس در واکنش به چنین ارزیابی‌هایی از سوی برخی محافل اروپایی گفت: سه‌گانه هسته‌ای روسیه و قابلیت‌ها و دستاوردهای خاص آنرا که شما از آن برخوردار نیستید، فراموش نکنید.

ریژنکوف تأکید کرد که ارزیابی توانمندی روسیه در یک رویارویی احتمالی نباید صرفاً بر مبنای شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی انجام شود و در این محاسبات باید توانمندی‌های راهبردی و تجربه نظامی روسیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که در ماه‌های اخیر در اروپا درباره افزایش توان دفاعی و آمادگی برای رویارویی احتمالی با روسیه بحث‌هایی مطرح شده است. ریژنکوف پیشتر نیز گفته بود شهروندان عادی کشورهای اتحادیه اروپا خواهان جنگ با روسیه نیستند و این موضوع بیشتر از سوی برخی سیاستمداران اروپایی دنبال می‌شود.