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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۸

بلاروس: اروپایی‌ها توان هسته‌ای روسیه را نادیده نگیرند

بلاروس: اروپایی‌ها توان هسته‌ای روسیه را نادیده نگیرند

وزیر خارجه بلاروس به جریان‌های جنگ‌طلب در اتحادیه اروپا هشدار داد که نباید توان هسته‌ای روسیه را در محاسبات نظامی نادیده بگیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ماکسیم ریژنکوف» وزیر خارجه بلاروس در گفت‌وگو با خبرگزاری ریانووستی از کشورهای اروپایی که دنبال درهم شکستن روسیه هستند خواست توان هسته‌ای و سه‌گانه هسته‌ای این کشور را نادیده نگیرند.

وی افزود: در برخی محافل اروپایی این دیدگاه وجود دارد که کشورهای اروپایی با اتکا به تولید ناخالص داخلی بیشتر و جمعیت بالاتر که امکان بسیج شمار بیشتری از افراد را فراهم می‌کند، می‌توانند تا سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ برای رویارویی احتمالی با روسیه آماده شوند و در صورت وقوع درگیری، این کشور را درهم بشکنند.

وزیر خارجه بلاروس در واکنش به چنین ارزیابی‌هایی از سوی برخی محافل اروپایی گفت: سه‌گانه هسته‌ای روسیه و قابلیت‌ها و دستاوردهای خاص آنرا که شما از آن برخوردار نیستید، فراموش نکنید.

ریژنکوف تأکید کرد که ارزیابی توانمندی روسیه در یک رویارویی احتمالی نباید صرفاً بر مبنای شاخص‌های اقتصادی و جمعیتی انجام شود و در این محاسبات باید توانمندی‌های راهبردی و تجربه نظامی روسیه نیز مورد توجه قرار گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که در ماه‌های اخیر در اروپا درباره افزایش توان دفاعی و آمادگی برای رویارویی احتمالی با روسیه بحث‌هایی مطرح شده است. ریژنکوف پیشتر نیز گفته بود شهروندان عادی کشورهای اتحادیه اروپا خواهان جنگ با روسیه نیستند و این موضوع بیشتر از سوی برخی سیاستمداران اروپایی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6966009

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    نظرات

    • ترک اوغلی IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 1
      پاسخ
      نادانی آنها رامغرور کرده.باید مزه اش را بچشند.بعد......

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