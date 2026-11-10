به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلتا، «الکساندر وولفوویچ» دبیر شورای امنیت بلاروس در چهاردهمین نشست دبیران شوراهای امنیت کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مسکو گفت: نظامی‌سازی غرب با هدف دستیابی به برتری نظامی دیگر پنهان نمی‌شود و مقام‌های این کشورها آشکارا از آمادگی برای جنگ احتمالی سخن می‌گویند.

وی با اشاره به تحولات امنیتی و افزایش تهدیدهای نظامی و سایبری افزود: هم‌زمان با این روند، ماهیت فشارهای خارجی علیه کشورهای مستقل نیز در حال تغییر است.

وولفوویچ تأکید کرد: کشورهای غربی در حال تکمیل سازوکارهای اعمال فشار ترکیبی هستند؛ سازوکارهایی که با هدف مداخله در امور داخلی کشورها، تضعیف حاکمیت ملی و تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی آنها به کار گرفته می‌شوند.

دبیر شورای امنیت بلاروس گفت فضای پساشوروی به عرصه‌ای برای اعمال فشارهای ترکیبی بازیگران خارجی تبدیل شده و بلاروس نیز به‌طور روزانه با پیامدهای این فشارها روبه‌رو است.

چهاردهمین نشست دبیران شوراهای امنیت کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع روز ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵) در مسکو برگزار شد. بررسی چالش‌های امنیتی منطقه، تهدیدهای فرامرزی، تروریسم، قاچاق و مقابله با تهدیدهای ترکیبی از محورهای این نشست بود.