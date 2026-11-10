به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در آستانه اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در اقامتگاه خود در نوو-اوگاریوو نزدیک مسکو از همتای بلاروسی خود الکساندر لوکاشنکو استقبال کرد.

لوکاشنکو از پوتین به خاطر حمایت روسیه در تأمین سلاح‌ های نوین برای ارتش بلاروس تشکر کرد.

وی گفت: واحدهای آماده‌ به‌ رزم روسیه در محور غربی برای دفاع احتمالی از خاک بلاروس در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند. حضور واحدهای نظامی روسی تضمینی برای امنیت و آمادگی دفاعی مینسک است.

رئیس جمهور روسیه هم در دیدار با لوکاشنکو اعلام کرد: مشاهده پیشرفت در حل مسائل مربوط به سرمایه‌ گذاری و فناوری پیشرفته مایه خرسندی است؛ ما در خط مقدم کشورهایی هستیم که به این مسائل با اولویت بالا می‌پردازند.