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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه در عسلویه افتتاح شد

آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه در عسلویه افتتاح شد

بوشهر- آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه در عسلویه با حضور نایب رئیس مجلس و استاندار بوشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش  خبرنگار مهر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر صبح شنبه در حاشیه بهره‌برداری از این مدرسه اظهار کرد: آموزشگاه دخترانه ام‌کلثوم(س) با زیربنایی به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع و برخورداری از ۱۲ کلاس درس، با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان احداث شده است.

ابراهیم احمدی با بیان اینکه اعتبار این پروژه از محل مشارکت اعتبارات استانی، ملی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت ایران تأمین شده است، افزود: با بهره‌برداری از این فضای آموزشی مدرن، گام مؤثری در کاهش کمبود فضاهای آموزشی در این منطقه برداشته شد.

وی با اشاره به شاخص‌های آموزشی استان گفت: در حال حاضر سرانه فضای آموزشی شهرستان عسلویه به ۷.۲ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز رسیده که نشان‌دهنده تلاش برای بهبود وضعیت زیرساخت‌های تحصیلی در این قطب صنعتی است.

آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه در عسلویه افتتاح شد

با حضور علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، ارسلان زارع استاندار بوشهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان در مجلس، خان‌محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، آموزشگاه دخترانه ۱۲ کلاسه دوره اول متوسطه ام‌کلثوم(س) در شهرستان عسلویه به بهره‌برداری رسید.

سفر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی به استان بوشهر با هدف پیگیری نهضت عدالت آموزشی و بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی در شهرستان‌های جنوبی استان صورت گرفته است.

آموزشگاه ۱۲ کلاسه دخترانه در عسلویه افتتاح شد

کد مطلب 6966032

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