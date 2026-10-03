به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران در شهرستان جم با اشاره به دومین سفر خود به منطقه اظهار کرد: در این سفر، علاوه بر پیگیری مصوبات گذشته، موضوعات مهم و مطالبات زیرساختی مردم شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی آب شرب را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم جنوب استان دانست و افزود: برای رفع مشکلات موجود در این بخش، مکاتبه مستقیم با معاون وزیر نیرو در امور آب انجام شده و موضوع با فوریت و جدیت پیگیری خواهد شد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از پیگیری طرح‌های زیرساختی منطقه در چارچوب ماده ۲۳ قانون تأمین مالی طرح‌های زیرساختی خبر داد و بیان کرد: اخذ مجوزهای لازم برای اجرای این طرح‌ها با همکاری مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تکمیل تعهدات راه‌سازی شرکت ملی گاز نیز از دیگر موضوعاتی است که پیگیری می‌شود تا پروژه‌های مرتبط با راه‌های مواصلاتی منطقه به سرانجام برسد.

نیکزاد توسعه فضاهای آموزشی را یکی دیگر از محورهای مهم سفر به جنوب استان بوشهر عنوان کرد و گفت: در ادامه مصوبات سفر گذشته، امروز ۱۸ کلاس درس با اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی ۳۶ کلاس درس دیگر با برآورد اعتبار ۳۶۰ میلیارد تومان آغاز شد.

وی با اشاره به تلاش برای تسریع در اجرای پروژه‌های آموزشی افزود: این طرح‌ها در ابتدا برای مدت ۱۸ ماه برنامه‌ریزی شده بود، اما با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه فضاهای آموزشی، مقرر شده ۳۶ کلاس جدید ظرف ۱۴ ماه تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث ۷۲ کلاس درس جدید در چهار شهرستان جنوبی استان خبر داد و اظهار کرد: ۵۰ درصد منابع این طرح‌ها از اعتبارات حوزه انرژی و ۵۰ درصد دیگر از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تأمین خواهد شد.

وی از پیش‌بینی احداث مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با زیربنای یک هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که به‌صورت مشارکتی تأمین خواهد شد.

نیکزاد خاطرنشان کرد: هدف از مجموعه این اقدامات، تقویت زیرساخت‌های جنوب استان بوشهر و پاسخ به مطالبات مردم در حوزه‌های مختلف است و موضوعات آب، راه، بهداشت و آموزش تا رسیدن به نتیجه، از سوی مجلس و دستگاه‌های اجرایی پیگیری خواهد شد.