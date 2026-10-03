پیشرفت ۵۳درصدی تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران- قم

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران-قم یک تقاطع دو سطحی شبدری کامل واقع در کیلومتر ۸ آزادراه خلیج فارس(آزادراه تهران – قم) است.

اجرای این پروژه نقش مهمی در برقراری ارتباط ایمن، سریع و مستقیم میان آزادراه تهران–قم، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، شهر کهریزک و محدوده حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) دارد. این پروژه از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ از سرگرفته شد و گام نخست آن تیرماه سال ۱۴۰۵ بهره برداری رسید. بهبود دسترسی های شهر کهریزک، افزایش ظرفیت عبوری آزادراه تهران-قم در این محدوده، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی تردد با بهره برداری از گام نخست این پروژه محقق شد.

مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به ادامه عملیات عمرانی در بخش های مختلف این پروژه، یادآور شد: جهت تکمیل برخی دسترسی های باقیمانده، احداث تندرو شمالی آزادراه تهران-قم در این مقطع در اولویت اجرا قرار گرفت.

وی ادامه داد: زیرسازی ۲۷۰۰ مترطول تندرو شمالی آزادراه تهران-قم با ۳۵ متر عرض برای تامین چهار خط عبوری به اتمام رسیده و پیش بینی می شود از هفته آینده ۴۵۰۰ تن آسفالت در این مسیر پخش و اجرا شود.

صداقتی گفت: تکمیل این تندرو و انتقال دائمی ترافیک مسیر شرق به غرب آزادراه تهران-قم بر آن، زمینه ساز اجرای کندروی شمالی، احداث ۲ دستگاه پل باقیمانده، بازسازی محور اصلی شهر آفتاب، اجرای دو لوپ شرق به جنوب و جنوب به غرب و تکمیل رابط جهتی شمال به شرق این تقاطع خواهد بود.

وی از جابجایی و نصب مجدد ۲۳ تیر روشنایی و جابجایی و نصب حدود ۳ کیلومتر نیوجرسی برای اجرا و راه اندازی این مسیر خبر داد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران اظهار داشت: تا پایان مهرماه با هماهنگی پلیس راه استان تهران و راهداری شهر ری، این بخش از مسیر آزادراه تهران-قم بر روی مسیر جدید منتقل خواهدشد.

صداقتی پیشرفت پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح شهرآفتاب با آزادراه تهران- قم را ۵۳ درصد اعلام کرد.