به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری روز جمعه در جریان بازدید میدانی از محورهای مواصلاتی و پروژه‌های عمرانی شهرستان شبستر اظهار کرد: محور تسوج-کشک‌سرای که از مطالبات دیرینه مردم منطقه تسوج است، به مراحل پایانی رسیده و تنها حدود یک کیلومتر تا اتصال کامل آن باقی مانده است.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور افزود: با افزایش ماشین‌آلات، عملیات بازگشایی این محور با سرعت بیشتری انجام می‌شود و مطالعات بازمهندسی و طراحی خروجی مسیر از سمت تسوج نیز ظرف یک تا دو ماه آینده توسط مشاور تکمیل خواهد شد.

وی همچنین از اجرای ۳۰ کیلومتر عملیات روکش و آسفالت در راه‌های مواصلاتی شهرستان شبستر طی شش ماه نخست سال جاری خبر داد و گفت: تمامی تعهدات و قراردادهای منعقدشده برای تکمیل راه‌های روستایی این شهرستان تا پایان سال به اتمام می‌رسد.

اکبری با اشاره به بازدید از پایانه بار تبریز، محور امند، جاده رودقات و زیرگذرها و تقاطع‌های منطقه بیان کرد: اعتبارات پروژه‌ها به صورت مشارکتی از محل بودجه‌های استانی و فرمانداری، منابع ملی سازمان راهداری شامل تأمین قیر و اعتبارات متمرکز و همچنین اعتبارات در اختیار نماینده مجلس تأمین می‌شود.

این بازدید با دعوت و پیگیری طاهری، نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی و با حضور فرماندار، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی منطقه با هدف بررسی میدانی مشکلات و اتخاذ تصمیمات نهایی انجام شد.