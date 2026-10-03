به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد، پوریا زارعی محمودآبادی از میبد رتبه سوم گروه علوم انسانی و امیرافراز دهقانی تفتی از یزد رتبه هفتم گروه علوم ریاضی آزمون سراسری ۱۴۰۵ را کسب کردند.

امسال ۱۴ هزار و ۴۳۶ داوطلب یزدی در پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری شرکت کردند که ۶۵ درصد آنان زن و ۳۵ درصد مرد بودند. این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است.

نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ فردا از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود و نتایج نهایی نیز اواسط آبان‌ماه منتشر خواهد شد.