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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

دو یزدی در جمع رتبه‌های تک‌رقمی کنکور ۱۴۰۵

دو یزدی در جمع رتبه‌های تک‌رقمی کنکور ۱۴۰۵

یزد- دو داوطلب یزدی با کسب رتبه‌های سوم علوم انسانی و هفتم علوم ریاضی در جمع رتبه‌های تک‌رقمی آزمون سراسری ۱۴۰۵ قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان یزد، پوریا زارعی محمودآبادی از میبد رتبه سوم گروه علوم انسانی و امیرافراز دهقانی تفتی از یزد رتبه هفتم گروه علوم ریاضی آزمون سراسری ۱۴۰۵ را کسب کردند.

امسال ۱۴ هزار و ۴۳۶ داوطلب یزدی در پنج گروه آزمایشی آزمون سراسری شرکت کردند که ۶۵ درصد آنان زن و ۳۵ درصد مرد بودند. این تعداد نسبت به سال گذشته ۱۱.۵ درصد افزایش داشته است.

نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۵ فردا از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌شود و نتایج نهایی نیز اواسط آبان‌ماه منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6966109

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