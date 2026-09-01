لزوم احیای ۲۳ قلعه و بافت تاریخی شهرستان مروست در جهت رونق گردشگری

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، محدثه میرجلیلی؛ شهرستان تازه تأسیس مروست در استان یزد، به برنامه‌ها و اقدامات مهمی در حوزه بهداشت، آموزش، مسکن، گردشگری، فرهنگ و ورزش برای ارتقای خدمات در منطقه نیاز دارد.

در همین راستا، علیرضا فلاحتی، فرماندار مروست در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار مهر به تشریح این محورها و چشم‌انداز خدمات اجتماعی و فرهنگی مروست در طی چهار سال شهرستان شدن مروست پرداخت.

در حوزه بهداشت و درمان چه اقداماتی برای مردم شهرستان مروست انجام شده است؟

فلاحتی: در هفته دولت دو پایگاه پیش‌بیمارستانی در شهرستان افتتاح شد که نقش مهمی در ارتقای خدمات اورژانسی دارد. در کنار آن، بیمارستان مروست نیز در حال ساخت است و بخش قابل توجهی از هزینه ساخت آن توسط یک مجموعه معدنی و خیران تأمین شده است.

تاکنون حدود نیمی از عملیات ساخت انجام شده و ما به دنبال دریافت ماده ۲۳ برای تأمین اعتبار دولتی و تکمیل پروژه هستیم. مشکل دیگر، تأمین پزشکان متخصص است. به دلیل فاصله حدود ۱۸۰ کیلومتری مروست از مرکز استان، حضور متخصصان دشوار است، اما در حال حاضر پزشکان متخصص رشته‌هایی مانند داخلی، زنان و زایمان و اطفال به‌صورت پاره‌وقت در شهرستان حضور پیدا می‌کنند. همچنین حدود هفت پزشک عمومی در سطح شهر و روستاهای شهرستان خدمات ارائه می‌دهند.

در حوزه آموزش چه اتفاقاتی افتاده است؟

فلاحتی: آموزش و پرورش یکی از حوزه‌هایی است که شخصاً روی آن تأکید زیادی دارم. جلسات شورای آموزش و پرورش به‌صورت منظم برگزار شده و نتیجه آن را در عملکرد دانش‌آموزان هم دیده‌ایم. امسال تعداد قبولی‌های کنکور شهرستان نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته و در برخی رشته‌های شاخص مانند پزشکی نیز موفقیت‌هایی به دست آمده است. در حوزه زیرساختی البته هنوز مشکلاتی داریم. حدود ۴۰ درصد مدارس شهرستان نیازمند نوسازی هستند و این موضوع نیازمند توجه جدی خیران و اعتبارات دولتی است.

نهضت ملی مسکن شهرستان مروست در چه وضعیتی قرار دارد؟

فلاحتی: در حوزه نهضت ملی مسکن اقدامات مختلفی انجام شده است. حدود ۸۰ واحد در اختیار متقاضیان قرار گرفته و بخشی از واحدها نیز در مراحل ساخت قرار دارند. همچنین برای طرح جوانی جمعیت در روستاهای ترکان و هرابرجان زمین اختصاص داده شده است.

فاز دوم طرح مسکن ملی مروست نیز به پیمانکار واگذار شده تا عملیات آماده‌سازی آن انجام شود. در مجموع تلاش کرده‌ایم تأمین زمین و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را به‌گونه‌ای دنبال کنیم که روند خانه‌دار شدن مردم و جوانان شهرستان تسهیل شود.

مروست از نظر گردشگری چه ظرفیت‌هایی دارد؟

فلاحتی: مروست از نظر گردشگری ظرفیت بسیار بالایی دارد که هنوز به‌طور کامل معرفی نشده است. ما در مروست و روستاهایی مانند ترکان و هرابرجان، بافت‌های تاریخی منسجم و گسترده‌ای داریم که هر کدام حدود ۳۰ تا ۳۵ هکتار وسعت دارند. در این بافت‌ها تک‌بناهای تاریخی ارزشمندی وجود دارد که بخشی از آنها در حال مرمت و احیا است.

۲۳ قلعه تاریخی در شهرستان داریم و بناهایی مانند گنبدی و شیخ عبدالله نیز از ظرفیت‌های ارزشمند منطقه هستند. در بخش کرخنگان نیز ظرفیت‌های طبیعی و اکوتوریسم بسیار قابل توجهی وجود دارد. استودان‌های تاریخی منطقه نیز از آثار خاص مروست هستند که قدمت تاریخی قابل توجهی دارند و می‌توانند در معرفی ظرفیت گردشگری شهرستان نقش مهمی داشته باشند.

برای توسعه گردشگری چه اقداماتی در حال انجام است؟

فلاحتی: در کنار مرمت بناهای تاریخی، توسعه بوم‌گردی را دنبال می‌کنیم. با توجه به افزایش حضور سرمایه‌گذاران و نیروهای کاری در شهرستان، حتی در مقاطعی با کمبود محل اقامت مواجه هستیم و بوم‌گردی‌ها می‌تواند هم به گردشگری و هم به اقتصاد محلی کمک کند. مرمت برخی بناها مانند گنبدی و شیخ عبدالله نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش داریم با واگذاری ظرفیت‌های قابل سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی، زمینه ورود سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم.

وضعیت حوزه فرهنگ و هنر منطقه را بفرمایید؟

فلاحتی: مردم مروست مردمی فرهنگی، مذهبی و هنردوست هستند و هنرمندان توانمندی در شهرستان داریم که شاید تاکنون به اندازه ظرفیتشان معرفی نشده‌اند. مجتمع فرهنگی و هنری مروست نیز یک مجموعه بزرگ با حدود ۲ هزار مترمربع زیربنا است که بخش عمده آن تکمیل شده و فقط سالن آمفی‌تئاتر آن نیازمند تکمیل و تجهیز است. برای تکمیل این سالن تأمین اعتبار انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از آن باشیم. برگزاری جشنواره‌های هنری، همایش‌ها، شب شعر و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند به فعال‌تر شدن ظرفیت هنرمندان شهرستان کمک کند.

در حوزه ورزش برنامه‌ای اجرا شده است؟

فلاحتی: احیای زمین‌های چمن ورزشی از برنامه‌های ما بوده است. در خود شهر و روستاهای شهرستان چند زمین چمن نیازمند تعمیر و بازسازی بودند که اقدامات لازم در حال انجام است. همچنین از هیئت‌های ورزشی و تیم‌های فعال، به‌ویژه در رشته فوتبال، حمایت می‌کنیم تا جوانان شهرستان بتوانند از امکانات مناسب استفاده کنند.

با وجود این ظرفیت‌ها، سرمایه اصلی شما برای آینده مروست چیست؟

فلاحتی: سرمایه اصلی ما مردم هستند. مردم مروست در شرایط مختلف، از دوران جنگ تا مسائل اقتصادی و اجتماعی، همراه مسئولان بوده‌اند و همکاری خوبی با دستگاه‌های اجرایی و امنیتی داشته‌اند. ما هم وظیفه داریم با استفاده از ظرفیت‌های شهرستان، زمینه اشتغال، سرمایه‌گذاری و افزایش کیفیت زندگی مردم را فراهم کنیم.

سخن پایانی؟

فلاحتی: از مردم مروست، مسئولان استانی و شهرستانی و همه دستگاه‌هایی که در مسیر توسعه شهرستان همراهی کرده‌اند تشکر می‌کنم. مروست شهرستانی جوان است و هنوز در ابتدای مسیر توسعه قرار دارد. بسیاری از ظرفیت‌های آن ناشناخته مانده و اگر سرمایه‌گذاری و زیرساخت لازم فراهم شود، می‌توانیم شاهد اتفاقات بزرگی در این منطقه باشیم.

هدف ما این است که مروست از یک شهرستان متکی به ظرفیت‌های خام، به منطقه‌ای تبدیل شود که معدن را فرآوری کند، محصول کشاورزی را بسته‌بندی و صادر کند، از خورشید انرژی بگیرد و از تاریخ و طبیعت خود برای توسعه گردشگری بهره ببرد.