افزایش ۱۱.۵ درصدی داوطلبان کنکور در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه یزد، سیدمحسن میرحسینی با اشاره به رشد ۱۱.۵ درصدی تعداد داوطلبان نسبت به سال گذشته گفت: امسال ۱۴ هزار و ۴۳۶ نفر در استان یزد در آزمون سراسری شرکت کردند که از این تعداد، ۹ هزار و ۳۸۷ نفر معادل ۶۵ درصد زن و پنج هزار و ۴۹ نفر معادل ۳۵ درصد مرد بودند.

میرحسینی افزود: گروه علوم تجربی با پنج هزار و ۳۱۶ داوطلب، بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان را به خود اختصاص داده است. همچنین چهار هزار و ۶۱ نفر در گروه علوم انسانی، دو هزار و ۳۶۸ نفر در گروه علوم ریاضی و فنی، یک‌هزار و ۴۶۸ نفر در گروه هنر و یک‌هزار و ۲۲۳ نفر در گروه زبان‌های خارجی در دو روز برگزاری آزمون سراسری در استان یزد با هم رقابت کردند.

وی یکی از عوامل افزایش شمار داوطلبان امسال را همزمانی آزمون داوطلبان عادی با متقاضیان آزمون دانشجو-معلم عنوان کرد و گفت: هشت هزار و ۵۱۱ نفر از مجموع داوطلبان استان یزد متقاضی شرکت در آزمون دانشجو-معلم بودند که بخش قابل توجهی از آنان در گروه علوم انسانی قرار داشتند.

به گفته وی، آزمون سراسری امسال در شهرستان‌های ابرکوه، اردکان، اشکذر، بافق، تفت، خاتم، مهریز، میبد، مروست و یزد برگزار شد و حدود ۶۱ درصد داوطلبان در شهرستان یزد در آزمون شرکت کردند.

نتیجه اولیه آزمون سراسری در نیمه دوم شهریورماه اعلام می‌شود و نتایج نهایی پذیرش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نیز در نیمه دوم آبان ماه منتشر می‌شود.