اعلام اسامی ۲۳ بازیکن اعزامی به مسابقات انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶-لائوس از چهارم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود و تا روز پنجشنبه ۹ مهر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند و سپس به مسابقات اعزام می شوند.

به همین منظور مهناز امیرشقاقی سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان اسامی بازیکنان اعزامی به این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

الینا شهبازی ، تانیا قربانی (گلستان)

مریم خلیلی فر ، فاطمه عیسی وند (خوزستان)

مریم رحمتی ، ترنم انصاری ، سارا رهنما (اصفهان)

مهنا شفیعی ، ستایش جمشیدی (البرز)

ویدا صفری ، دینا قربانی ، مبینا حسینی (فارس)

یسنا جعفرنیا (گیلان)

هانیه نقدی ، مانا کیان نژاد ، مایا کیان نژاد (مازندران)

نورا میرزایی ، محنا محمدی ، یگانه فراهانی ، دیانا بهنام فر ، فاطمه نصیری (تهران)

ملیکا جانی (قزوین)

غزل اصغری (اردبیل)

تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه C با تیم های چین تایپه، لائوس و کامبوج به رقابت می پردازند.

برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

*دوشنبه ۱۳ مهر

ایران - لائوس (ساعت ۱۵:۳۰)

*پنجشنبه ۱۶ مهر

کامبوج - ایران (ساعت۱۲:۳۰)

*یکشنبه ۱۹ مهر

چین تایپه - ایران (ساعت ۱۲:۳۰)

ساعت بازیها به وقت تهران است.

این رقابتها با حضور ۳۱ تیم در ۸ گروه (۷ گروه چهارتیمی و یک گروه سه تیمی) از ۵ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۹ مهرماه) برگزار می شود.