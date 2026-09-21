  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

اعلام اسامی ۲۳ بازیکن اعزامی به مسابقات انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا

اعلام اسامی ۲۳ بازیکن اعزامی به مسابقات انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا

اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا از چهارم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به رقابت‌های انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶-لائوس از چهارم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود و تا روز پنجشنبه ۹ مهر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند و سپس به مسابقات اعزام می شوند.

به همین منظور مهناز امیرشقاقی سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان اسامی بازیکنان اعزامی به این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:

الینا شهبازی ، تانیا قربانی (گلستان)

مریم خلیلی فر ، فاطمه عیسی وند (خوزستان)

مریم رحمتی ، ترنم انصاری ، سارا رهنما (اصفهان)

مهنا شفیعی ، ستایش جمشیدی (البرز)

ویدا صفری ، دینا قربانی ، مبینا حسینی (فارس)

یسنا جعفرنیا (گیلان)

هانیه نقدی ، مانا کیان نژاد ، مایا کیان نژاد (مازندران)

نورا میرزایی ، محنا محمدی ، یگانه فراهانی ، دیانا بهنام فر ، فاطمه نصیری (تهران)

ملیکا جانی (قزوین)

غزل اصغری (اردبیل)

تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه C با تیم های چین تایپه، لائوس و کامبوج به رقابت می پردازند.

برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:

*دوشنبه ۱۳ مهر

ایران - لائوس (ساعت ۱۵:۳۰)

*پنجشنبه ۱۶ مهر

کامبوج - ایران (ساعت۱۲:۳۰)

*یکشنبه ۱۹ مهر

چین تایپه - ایران (ساعت ۱۲:۳۰)

ساعت بازیها به وقت تهران است.

این رقابتها با حضور ۳۱ تیم در ۸ گروه (۷ گروه چهارتیمی و یک گروه سه تیمی) از ۵ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۹ مهرماه) برگزار می شود.

کد مطلب 6953713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه