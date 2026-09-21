اعلام اسامی ۲۳ بازیکن اعزامی به مسابقات انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی متصل به اعزام تیم ملی فوتبال دختران نوجوان به رقابتهای انتخابی زیر ۱۷ سال دختران آسیا ۲۰۲۶-لائوس از چهارم مهر در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود و تا روز پنجشنبه ۹ مهر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کنند و سپس به مسابقات اعزام می شوند.
به همین منظور مهناز امیرشقاقی سرمربی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان اسامی بازیکنان اعزامی به این مسابقات را به شرح زیر اعلام کرد:
الینا شهبازی ، تانیا قربانی (گلستان)
مریم خلیلی فر ، فاطمه عیسی وند (خوزستان)
مریم رحمتی ، ترنم انصاری ، سارا رهنما (اصفهان)
مهنا شفیعی ، ستایش جمشیدی (البرز)
ویدا صفری ، دینا قربانی ، مبینا حسینی (فارس)
یسنا جعفرنیا (گیلان)
هانیه نقدی ، مانا کیان نژاد ، مایا کیان نژاد (مازندران)
نورا میرزایی ، محنا محمدی ، یگانه فراهانی ، دیانا بهنام فر ، فاطمه نصیری (تهران)
ملیکا جانی (قزوین)
غزل اصغری (اردبیل)
تیم ملی فوتبال دختران نوجوان کشورمان در گروه C با تیم های چین تایپه، لائوس و کامبوج به رقابت می پردازند.
برنامه زمانبندی مسابقات به شرح زیر است:
*دوشنبه ۱۳ مهر
ایران - لائوس (ساعت ۱۵:۳۰)
*پنجشنبه ۱۶ مهر
کامبوج - ایران (ساعت۱۲:۳۰)
*یکشنبه ۱۹ مهر
چین تایپه - ایران (ساعت ۱۲:۳۰)
ساعت بازیها به وقت تهران است.
این رقابتها با حضور ۳۱ تیم در ۸ گروه (۷ گروه چهارتیمی و یک گروه سه تیمی) از ۵ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۹ مهرماه) برگزار می شود.
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