ایستا با شکست ملوان به اولین برد فصل رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان امروز (شنبه ۱۱ مهر) با برگزاری دیدار ایستا و ملوان به پایان رسید و ایستا موفق شد با یک گل حریف خود را شکست دهد و نخستین پیروزی‌اش در فصل جدید را به دست آورد.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار شد و ایستا با ثبت برتری یک بر صفر مقابل ملوان ۳ امتیاز ارزشمند این مسابقه را کسب کرد.

در پایان هفته سوم لیگ برتر فوتبال زنان پرسپولیس و سپاهان با پیروزی در دیدارهای روز گذشته ۹ امتیازی شدند و در رتبه‌های اول و دوم جدول قرار گرفتند. خاتون بم نیز با کسب پیروزی برابر آوا ۷ امتیازی شد و در جایگاه سوم قرار گرفت.