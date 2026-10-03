آغاز استفاده از VAR در لیگ برتر فوتبال زنان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محسن حکیم رئیس دپارتمان کمک‌داور ویدیویی درباره استفاده از سیستم کمک‌داور ویدیویی در مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان اظهار کرد: با دستور ریاست فدراسیون و با اخذ مجوزهای لازم از FIFA شرایط استفاده از VAR در برخی مسابقات لیگ زنان فراهم شده است و بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ تعدادی از مسابقات این رقابت‌ها با بهره‌گیری از این فن‌آوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا دو مسابقه در برنامه قرار گرفته است که نخستین مسابقه دربی کرمان که بین تیم های خاتون بم و گل گهر سیرجان ۲۴ مهرماه در شهر بم برگزار می شود و مسابقه دوم دربی پایتخت که اول آبان‌ماه در تهران و ورزشگاه شهید کاظمی بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران برگزار خواهد شد.

حکیم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مسابقات گفت: برای اجرای VAR بازدیدهای میدانی از ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات انجام شده و الزامات فنی و اجرایی مورد نیاز نیز به مسئولان ورزشگاه‌ها و تیم‌های حاضر اعلام شده است تا شرایط لازم مطابق استانداردهای بین‌المللی فراهم شود.

رئیس دپارتمان VAR فدراسیون تاکید کرد: برگزاری یک مسابقه با استفاده از VAR صرفا به تامین تجهیزات و استقرار اتاق VAR محدود نمی‌شود. تمامی اجزای این فرآیند باید مطابق الزامات و استانداردهای FIFA باشد. اپراتورها و عوامل فنی VAR، داوران حاضر در اتاق VAR، داوران مسابقه، تجهیزات و سامانه VAR و همچنین زیرساخت‌های ورزشگاه باید شرایط و تاییدهای لازم را داشته باشند.

استفاده از این فناوری رعایت شود. دپارتمان VAR نیز با انجام بازدیدهای فنی و هماهنگی با ورزشگاه‌ها و تیم‌های مربوطه، روند آماده‌سازی این مسابقات را تا زمان برگزاری پیگیری می‌کند.

حکیم در پایان خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان استفاده از VAR در مسابقات منتخب لیگ فوتبال زنان گامی در مسیر توسعه فناوری کمک‌داور ویدیویی در فوتبال زنان ایران است و تلاش می‌کنیم این مسابقات با رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی و در شرایط مناسب برگزار شود.