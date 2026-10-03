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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

آغاز استفاده از VAR در لیگ برتر فوتبال زنان ایران

آغاز استفاده از VAR در لیگ برتر فوتبال زنان ایران

با اخذ مجوزهای لازم از فیفا استفاده از سیستم کمک‌داور ویدیویی در دو مسابقه لیگ برتر فوتبال زنان ایران در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، محسن حکیم رئیس دپارتمان کمک‌داور ویدیویی درباره استفاده از سیستم کمک‌داور ویدیویی در مسابقات لیگ برتر فوتبال زنان اظهار کرد: با دستور ریاست فدراسیون و با اخذ مجوزهای لازم از FIFA شرایط استفاده از VAR در برخی مسابقات لیگ زنان فراهم شده است و بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ تعدادی از مسابقات این رقابت‌ها با بهره‌گیری از این فن‌آوری برگزار خواهد شد.

وی افزود: در همین راستا دو مسابقه در برنامه قرار گرفته است که نخستین مسابقه دربی کرمان که بین تیم های خاتون بم و گل گهر سیرجان ۲۴ مهرماه در شهر بم برگزار می شود و مسابقه دوم دربی پایتخت که اول آبان‌ماه در تهران و ورزشگاه شهید کاظمی بین تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران برگزار خواهد شد.

حکیم با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی این مسابقات گفت: برای اجرای VAR بازدیدهای میدانی از ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات انجام شده و الزامات فنی و اجرایی مورد نیاز نیز به مسئولان ورزشگاه‌ها و تیم‌های حاضر اعلام شده است تا شرایط لازم مطابق استانداردهای بین‌المللی فراهم شود.

رئیس دپارتمان VAR فدراسیون تاکید کرد: برگزاری یک مسابقه با استفاده از VAR صرفا به تامین تجهیزات و استقرار اتاق VAR محدود نمی‌شود. تمامی اجزای این فرآیند باید مطابق الزامات و استانداردهای FIFA باشد. اپراتورها و عوامل فنی VAR، داوران حاضر در اتاق VAR، داوران مسابقه، تجهیزات و سامانه VAR و همچنین زیرساخت‌های ورزشگاه باید شرایط و تاییدهای لازم را داشته باشند.

استفاده از این فناوری رعایت شود. دپارتمان VAR نیز با انجام بازدیدهای فنی و هماهنگی با ورزشگاه‌ها و تیم‌های مربوطه، روند آماده‌سازی این مسابقات را تا زمان برگزاری پیگیری می‌کند.

حکیم در پایان خاطرنشان کرد: فراهم شدن امکان استفاده از VAR در مسابقات منتخب لیگ فوتبال زنان گامی در مسیر توسعه فناوری کمک‌داور ویدیویی در فوتبال زنان ایران است و تلاش می‌کنیم این مسابقات با رعایت کامل استانداردهای بین‌المللی و در شرایط مناسب برگزار شود.

کد مطلب 6966242

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