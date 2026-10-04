به گزارش خبرنگار مهر، سه هفته از فصل جدید لیگ برتر فوتبال زنان برگزار شده و نتایج این هفته‌ها نشان می‌دهد پرسپولیس و سپاهان شروعی متفاوت از بسیاری از مدعیان داشته‌اند. هر دو تیم در هر سه مسابقه به پیروزی رسیده‌اند و با ۹ امتیاز در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دارند. آمار گلزنی و دفاعی دو تیم نیز کاملاً مشابه است و هر کدام ۷ گل زده‌اند و هنوز دروازه‌شان باز نشده است.

در سوی دیگر گل‌گهر که دو هفته ابتدایی را با صدرنشینی پشت سر گذاشته بود در هفته سوم برابر استقلال به تساوی رسید و به رتبه چهارم سقوط کرد. این نتیجه باعث شد پرسپولیس، سپاهان و خاتون بم در جدول بالاتر از تیم سیرجانی قرار بگیرند.

با این حال نتایج سه هفته نخست هنوز تصویر کاملی از مدعیان فصل ارائه نمی‌کند چرا که پرسپولیس و سپاهان در هفته‌های ابتدایی با بخش دشوار برنامه خود روبه‌رو نشده‌اند و تقابل آنها با سایر مدعیان می‌تواند شرایط جدول را تغییر دهد.

پرسپولیس ۹ امتیاز بدون گل خورده

پرسپولیس فصل جدید را با سه پیروزی آغاز کرده است. شاگردان نیلوفر اردلان در هفته نخست آوا را شکست دادند در هفته دوم از سد ملوان گذشتند و در هفته سوم مقابل وارش به پیروزی رسیدند.

آمار پرسپولیس پس از سه هفته:

بازی: ۳

برد: ۳

مساوی: صفر

باخت: صفر

گل زده: ۷

گل خورده: صفر

امتیاز: ۹

بازی‌های مهم پیش‌روی پرسپولیس:

هفته چهارم: پالایش گاز

هفته پنجم: استقلال

هفته ششم: گل‌گهر

هفته هفتم: سپاهان

هفته هشتم: خاتون بم

پرسپولیس در هفته چهارم همچنان با حریفی روبه‌رو می‌شود که در سه هفته نخست نتایج خوبی نگرفته اما از هفته پنجم شرایط تغییر خواهد کرد. استقلال، گل‌گهر، سپاهان و خاتون چهار رقیب بعدی سرخ‌پوشان هستند که می‌توانند نخستین آزمون جدی تیم اردلان را رقم بزنند.

سپاهان شروع مشابه پرسپولیس

سپاهان هم دقیقاً شرایطی مشابه پرسپولیس دارد. طلایی‌پوشان در سه بازی نخست مقابل ملوان، وارش و پالایش گاز ایلام به پیروزی رسیدند و با ۹ امتیاز کامل و بدون دریافت گل فصل را آغاز کردند.

آمار سپاهان پس از سه هفته:

بازی: ۳

برد: ۳

مساوی: صفر

باخت: صفر

گل زده: ۷

گل خورده: صفر

امتیاز: ۹

بازی‌های مهم پیش‌روی سپاهان:

هفته چهارم: استقلال

هفته پنجم: گل‌گهر

هفته ششم: خاتون بم

هفته هفتم: پرسپولیس

سپاهان زودتر از پرسپولیس وارد بخش دشوار برنامه خود می‌شود. دیدار با استقلال در هفته چهارم نخستین محک جدی شاگردان بیان محمودی است و پس از آن نیز گل‌گهر، خاتون بم و پرسپولیس در انتظار طلایی‌پوشان هستند.

آزمون واقعی هنوز نرسیده است

پرسپولیس و سپاهان بعد از سه هفته دقیقاً آماری یکسان دارند؛ ۹ امتیاز، ۷ گل زده و صفر گل خورده. تفاوت مهم اما در برنامه پیش‌روست سپاهان از هفته چهارم وارد بازی‌های دشوار می‌شود و پرسپولیس یک هفته دیرتر به این مرحله می‌رسد.

به همین دلیل سه هفته ابتدایی را می‌توان شروع قدرتمند هر دو تیم دانست اما برای ارزیابی جدی‌تر آنها باید منتظر تقابل با استقلال، گل‌گهر، خاتون بم و البته رویارویی مستقیم دو تیم ماند جایی که جدول لیگ زنان می‌تواند شکل تازه‌ای به خود بگیرد.