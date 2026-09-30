به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا از ۱۳ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۵ به میزبانی کشور لائوس برگزار خواهد شد و تیم ملی نوجوانان دختر ایران نیز در گروه c این رقابتها قرار گرفته است.
شاگردان مهناز امیرشقاقی که مدتهاست روند آمادهسازی و اردوهای تیم ملی نوجوانان را دنبال میکنند برای حضور در این مسابقات آماده میشوند؛ رقابتهایی که از اهمیت ویژهای برای فوتبال پایه ایران برخوردار است و هدف اصلی آن کسب جواز حضور در مرحله نهایی جام ملتهای نوجوانان آسیاست.
بر اساس برنامه اعلامشده ایران در مرحله گروهی ابتدا در ۱۳مهر مقابل لائوس قرار میگیرد سپس در ۱۶ مهر به مصاف کامبوج میرود، در یکشنبه ۱۹ مهر با چین تایپه دیدار میکند.
با این حال در حالی که برنامه آمادهسازی تیم برای حضور در این رقابتها ادامه دارد صحبتهایی از ساختمان فدراسیون فوتبال درباره احتمال لغو اعزام تیم ملی نوجوانان به لائوس به گوش میرسد. گفته میشود شرایط و محدودیتهای موجود در پرواز و مسیر اعزام یکی از دلایل مطرحشدن این احتمال است.
این رقابتها با حضور ۳۱ تیم در ۸ گروه (۷ گروه چهارتیمی و یک گروه سه تیمی) از ۵ تا ۱۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ تا ۱۹ مهر) برگزار می شود.
البته تا این لحظه لغو اعزام تیم ملی نوجوانان به صورت رسمی اعلام نشده و موضوع در حد گمانهزنی مطرح است.
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