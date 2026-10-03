ثبت ۶۲.۵ درصد تعهد اشتغال در خوسف؛ شهرستان در جایگاه دوم خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده ظهر شنبه در کارگروه اشتغال شهرستان خوسف، اظهار کرد: ثبت اشتغال در سامانه رصد باید مبتنی بر اشتغال واقعی و قابل احصا باشد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی شهرستان موظف هستند ضمن ثبت دقیق فرصت‌های شغلی ایجادشده، اطلاعات ثبت‌شده را با وضعیت واقعی اشتغال تطبیق داده و نسبت به صحت‌سنجی آن اقدام کنند.

فرماندار خوسف با بیان اینکه فرآیند بررسی و صحت‌سنجی اشتغال‌های ثبت‌شده در سامانه رصد انجام شده است، گفت: این روند تا حصول اطمینان از صحت آمار و تحقق واقعی تعهدات اشتغال ادامه خواهد داشت.

قلی‌زاده ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان را یکی از اولویت‌های اساسی شهرستان دانست و گفت: همه دستگاه‌های متولی باید با جدیت و رویکردی عملیاتی برای تحقق تعهدات اشتغال و فراهم کردن زمینه ورود جوانان به بازار کار تلاش کنند.

وی ادامه داد: خوسف از ظرفیت‌های متنوعی در حوزه معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و دامپروری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری برخوردار است که بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار منجر شود.

فرماندار خوسف بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی اشتغال تأکید کرد و افزود: تسریع در ایجاد اشتغال و تحقق تعهدات شهرستان نیازمند همکاری منسجم دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، بخش خصوصی، کارآفرینان و مجموعه‌های مرتبط است.

قلی‌زاده با تأکید بر اهمیت حفظ مشاغل موجود گفت: علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، باید با شناسایی موانع واحدهای تولیدی، اقتصادی و خدماتی و استفاده از ظرفیت‌های شهرستان، از تعطیلی یا کاهش فعالیت واحدهای اشتغال‌زا جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: هدف از برنامه‌های اشتغال و ثبت اطلاعات در سامانه رصد، صرفاً تحقق یک عدد و ارائه آمار نیست، بلکه نتیجه آن باید در ایجاد اشتغال واقعی، افزایش درآمد خانوارها، ماندگاری جوانان در شهرستان و تقویت فعالیت‌های اقتصادی دیده شود.

فرماندار خوسف بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی ظرفیت‌های مغفول، تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، رفع موانع تولید و حمایت از کارآفرینان، زمینه تبدیل ظرفیت‌های بالقوه شهرستان به فرصت‌های واقعی اشتغال را فراهم کنند.