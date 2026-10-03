ثبت ۳۲۳۴ فرصت شغلی در خراسان جنوبی؛ سرایان پیشتاز تحقق تعهد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، اشتغال یکی از شاخص‌های مهم در سنجش پویایی اقتصادی و رفاه اجتماعی هر استان است. موضوعی که در خراسان جنوبی با توجه به پایین بودن نرخ بیکاری، بیش از گذشته به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و متناسب با ظرفیت‌های استان اهمیت پیدا می‌کند.

در این میان، ثبت سه هزار و ۲۳۴ فرصت شغلی در نیمه نخست امسال نشان‌دهنده بخشی از تلاش دستگاه‌های اجرایی برای توسعه اشتغال در استان است؛ ظرفیتی که در صورت پیوند با توانمندی‌های بومی شهرستان‌ها، بخش خصوصی و نیروی انسانی دانشگاهی می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی ماندگارتر کمک کند.

غلامرضا اشرفی صبح شنبه در جمع رسانه‌ها اظهار کرد: در نیمه نخست امسال سه هزار و ۲۳۴ فرصت شغلی در سامانه ملی رصد اشتغال خراسان جنوبی ثبت شده که ۵۰ مورد از این فرصت‌ها مربوط به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است.

وی با اشاره به نقش سامانه ملی رصد در پایش اشتغال ایجادشده افزود: ثبت اطلاعات فرصت‌های شغلی در این سامانه، امکان بررسی مستمر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، میزان تحقق تعهدات اشتغال و همچنین شناسایی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در مسیر اشتغال‌آفرینی را فراهم می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی درباره میزان تحقق تعهدات اشتغال در شهرستان‌های استان بیان کرد: سرایان با ۶۳.۴ درصد تحقق، بیشترین میزان تحقق تعهد اشتغال را به خود اختصاص داده است.

اشرفی ادامه داد: پس از سرایان، شهرستان‌های نهبندان با ۵۸ درصد و خوسف با ۵۷ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی بر ضرورت تداوم روند ایجاد فرصت‌های شغلی در استان تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف اشتغال نیازمند همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل، بخش خصوصی، کارآفرینان و مجموعه‌های اقتصادی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی افزود: برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باید ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی هر شهرستان شناسایی و متناسب با توانمندی‌های همان منطقه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین توجه به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ضروری دانست و گفت: پیوند دادن ظرفیت دانشگاه‌ها با بازار کار، حمایت از ایده‌های کارآفرینانه و هدایت دانش‌آموختگان به سمت مشاغل مورد نیاز اقتصاد استان، می‌تواند به تقویت اشتغال پایدار و استفاده بهتر از سرمایه انسانی کمک کند.