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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال در خوسف پرداخت شد

۱۸۷ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال در خوسف پرداخت شد

بیرجند- فرماندار خوسف گفت: از سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، در مجموع ۱۸۷ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان تسهیلات اشتغال در شهرستان جذب و برای یک هزار و ۲۰۹ طرح پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده ظهر دوشنبه در جلسه کمیته اشتغال شهرستان خوسف اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تکمیل و ثبت اطلاعات اشتغال ایجادشده متناسب با سهمیه ابلاغی اقدام کنند تا روند تحقق تعهدات اشتغال شهرستان به‌صورت دقیق رصد و ارزیابی شود.

وی افزود: از سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵، در مجموع ۱۸۷ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان تسهیلات اشتغال در شهرستان جذب و برای یک هزار و ۲۰۹ طرح پرداخت شده است.

فرماندار خوسف بیان کرد: از مجموع تسهیلات پرداختی، ۱۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان به طرح‌های پشتیبان، ۶ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان به طرح‌های مستقل، ۱۶۶ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان به طرح‌های خویش‌فرما و ۴ میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان به طرح‌های کارفرمایی اختصاص یافته است.

قلی‌زاده از تصویب دو طرح روستایی در کمیته اشتغال شهرستان نیز خبر داد و گفت: برای اجرای این دو طرح در مجموع ۱۶ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت پایش اشتغال ایجادشده در شهرستان، بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تکمیل و ثبت اطلاعات اشتغال ایجادشده متناسب با سهمیه ابلاغی اقدام کنند تا میزان تحقق تعهدات اشتغال شهرستان به‌صورت دقیق قابل رصد و ارزیابی باشد.

فرماندار خوسف گفت: از مجموع ۳۵۹ نفر تعهد اشتغال این شهرستان در سامانه رصد، تاکنون اشتغال ۸۵ نفر معادل ۲۵ درصد تعهد پیش‌بینی‌شده محقق شده است.

کد مطلب 6919184

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