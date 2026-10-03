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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

تردد مرزنشینان در تمرچین با کارت‌های هوشمند ساماندهی شد

تردد مرزنشینان در تمرچین با کارت‌های هوشمند ساماندهی شد

ارومیه - فرماندار پیرانشهر گفت: ساماندهی تردد مرزنشینان از مرز تمرچین با استفاده از کارت‌های هوشمند الکترونیکی پس از ماه‌ها پیگیری وارد مرحله اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان خسروپور در این زمینه اظهار کرد: کارت‌های الکترونیکی تردد مرزنشینان به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی مردم منطقه ساماندهی و صادر شده و از امروز دارندگان این کارت‌ها می‌توانند با مراجعه به سامانه www.borderpass.ir نسبت به نوبت‌دهی و شارژ کارت خود اقدام کنند.

وی افزود: هر یک از دارندگان کارت الکترونیکی تردد مرزنشینان می‌توانند ماهانه چهار نوبت نسبت به شارژ کارت اقدام کرده و از طریق مرز تمرچین تردد داشته باشند.

فرماندار پیرانشهر گفت: اجرای این طرح با هدف ساماندهی تردد، ایجاد نظم در فرآیند ورود و خروج و فراهم کردن امکان بهره‌مندی منظم مرزنشینان از ظرفیت‌های اقتصادی مرز تمرچین انجام شده و تلاش می‌شود این فرآیند با رعایت حقوق و حفظ کرامت مردم منطقه اجرا شود.

خسروپور از مرزنشینان خواست برای جلوگیری از ازدحام و اختلال در روند خدمات‌رسانی، پس از دریافت نوبت از طریق سامانه به مرز مراجعه کنند و از مراجعه بدون نوبت خودداری کنند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصادی مرز تمرچین برای مردم منطقه گفت: ساماندهی تردد مرزنشینان یکی از اقدامات مهم در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مرز است و با توجه به آغاز روند اجرایی احداث بازارچه مرزی تمرچین، تلاش می‌شود در مراحل بعدی زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر مرزنشینان واجد شرایط از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری این مرز فراهم شود.

فرماندار پیرانشهر تاکید کرد: هدف این است که با تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای مراحل بعدی طرح، مرزنشینان بیشتری بتوانند از عواید و ظرفیت‌های اقتصادی مرز تمرچین بهره‌مند شوند و محدودیتی در استفاده افراد واجد شرایط از این ظرفیت‌ها وجود نداشته باشد.

مرز تمرچین در شهرستان پیرانشهر یکی از مرزهای رسمی و فعال آذربایجان‌غربی با اقلیم کردستان عراق است که در سال‌های اخیر ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری آن در حال توسعه است.

کد مطلب 6966209

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