به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی جمعه شب در نشست با معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور،با تاکیدبر ضرورت جبران عقبماندگیهای استان اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام شده در حوزههای راهسازی، آبرسانی، مدرسهسازی و بیمارستانسازی، استان همچنان در برخی شاخصهای اصلی از جایگاه واقعی خود فاصله دارد و اجرای پروژههای شاخص زیرساختی باید با جدیت دنبال شود.
وی افزود: جبران عقبماندگیها نیازمند توجه ویژه، تمرکز بر پروژههای اولویتدار و بهرهگیری از ظرفیت های استان است تا آذربایجانغربی متناسب با ظرفیتهای خود به سهم شایستهاش در توسعه دست یابد.
رحمانی همچنین با اشاره به توجه ویژه رئیسجمهور به توسعه آذربایجان غربی، خاطرنشان کرد: باید از این ظرفیت برای تحقق عدالت و توسعه متوازن در استان استفاده کرد و در سیاستگذاریها نیز به جای پراکندگی منابع، پروژههای شاخص و اثرگذار در حوزه زیرساخت مورد توجه قرار گیرند.
استاندار آذربایجانغربی مسیرهای منتهی به مرزهای مهم رازی، تمرچین و سرو و همچنین بیمارستان ارومیه را نیز از جمله پروژههای اولویتدار برشمرده و افزود: طی یک ماه گذشته چهار معاون رئیسجمهور به استان سفر کردهاند که بیانگر توجه ویژه دولت به آذربایجانغربی و ظرفیتهای آن است.
رحمانی همچنین با درخواست از معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم برای پیگیری مستمر مسائل استان، اضافه کرد: انتظار داریم یکی از معاونان این مجموعه بهصورت جدی موضوعات آذربایجانغربی را دنبال کند تا روند رفع مشکلات و اجرای طرحهای توسعهای با سرعت بیشتری پیش برود.
وی بر توسعه زیرساختها، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در روستاها تأکید کرده و افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای صنعت، کشاورزی و گردشگری از الزامات تقویت اقتصاد روستایی و تحقق توسعه متوازن در آذربایجانغربی است.
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