توزیع پنج هزار کارت الکترونیکی مرزنشینان پیرانشهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لقمان خسروپور در این زمینه اظهار کرد: پنج هزار کارت الکترونیکی برای مرزنشینان تهیه شده که روند توزیع آنها از امروز آغاز شده و در نخستین روز نزدیک به هزار کارت به متقاضیان تحویل داده شد.

وی افزود: توزیع کارت‌های الکترونیکی مرزنشینان در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و پس از تکمیل این روند، امکان استفاده از آنها برای تردد مرزنشینان فراهم می‌شود.

فرماندار پیرانشهر همچنین از فراهم‌سازی زیرساخت‌ های لازم برای تردد مرزنشینان از گیت‌های بیرونی پایانه مرزی تمرچین خبر داد و گفت: با انجام هماهنگی‌های لازم با اداره گذرنامه، پایانه مرزی تمرچین و سایر دستگاه‌های متولی، این روند در روزهای آینده اجرایی می‌شود.

خسروپور ادامه داد: با راه‌اندازی گیت‌های بیرونی، رویه تردد مرزنشینان و کولبران از مرز تمرچین از سر گرفته می‌شود و این روند تا زمان تکمیل و بهره‌برداری از بازارچه مرزی تمرچین ادامه دارد

وی اضافه کرد: اجرای این طرح علاوه بر ساماندهی تردد مرزنشینان، موجب تفکیک مسیر رفت‌وآمد آنان از مسافران عادی شده و تردد در سالن مسافری پایانه مرزی تمرچین با نظم بیشتری انجام می‌شود.

فرماندار پیرانشهر با اشاره به روند احداث بازارچه مرزی تمرچین گفت: چند روز گذشته کلیات طرح و مراحل اجرایی احداث این بازارچه با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان‌غربی در کارویژه مرزی استان بررسی و به تصویب رسید.

خسروپور افزود: احداث بازارچه مرزی تمرچین با هدف ساماندهی فعالیت‌های مرزی، تسهیل تردد مرزنشینان و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی منطقه در دستور کار قرار گرفته و روند اجرای آن به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.