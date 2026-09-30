شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۳۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر ۹ شهید و ۳۱ مجروح به بیمارستانهای این باریکه منتقل شده است.
براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از میان شهدای ثبت شده، ۸ نفر در حملات جدید به شهادت رسیدهاند و یک زن فلسطینی نیز بر اثر جراحات قبلی جان خود را از دست داده است.
وزارت بهداشت غزه اشاره کرد که از زمان برقراری آتشبس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۴۳۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۰۲۶ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در همین مدت، پیکر ۸۳۴ شهید نیز از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.
براساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار شهدای جنگ از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی تاکنون به ۷۴ هزار و ۳۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۱۴۲ نفر رسیده است.
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