۲ شهید و ۷ زخمی در حمله به جبالیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، منابع فلسطینی اعلام کردند که حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه جبالیا در شمال غزه منجر به شهادت دو تن و زخمی شدن ۷ تن از جمله زنان و کودکان شده است.

ساعتی قبل، یک منبع در بخش امدادرسانی و اورژانس غزه گفت که در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در شمال شهر جبالیا واقع در نوار غزه چند نفر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع پزشکی در بیمارستان‌های غزه گزارش دادند که ۵ نفر، از جمله یک زن، در اثر شلیک نیروهای اشغالگر در مناطق مختلف این منطقه از بامداد امروز شهید شده‌اند.

پیش از این، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر یک شهید و ۱۳ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، شمار شهدای نوار غزه از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ به هزار و ۴۲۲ نفر و شمار مجروحان به چهار هزار و ۹۹۶ نفر رسیده است. همچنین پیکر ۸۳۴ شهید نیز در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ تاکنون به ۷۴ هزار و ۲۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۱۱۱ نفر افزایش یافته است.