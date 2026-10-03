به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محسنی، معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران، ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: نمایشگاه‌های کتاب استانی پس از دوران کرونا با رویکرد جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سر گرفته شده‌اند و در سال ۱۴۰۵ بخش قابل توجهی از این نمایشگاه‌ها در استان‌های محروم و مرزی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رویدادها افزود: تحقق عدالت فرهنگی، تقویت اقتصاد فرهنگ در استان‌ها و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب از مهم‌ترین اهداف نمایشگاه‌های استانی است.

محسنی ادامه داد: نمایشگاه‌های امسال علاوه بر عرضه کتاب، در قالب جشنواره کتاب‌خوانی برگزار می‌شوند و برنامه‌هایی از جمله کارگاه‌های ترویج کتاب‌خوانی، تقدیر از مروجان کتاب، «روز و شب ادبیات» و تجلیل از مفاخر ادبی را شامل خواهند شد.

تخفیف ۳۰ درصدی خرید کتاب در زاهدان

معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران از پیش‌بینی حمایت‌های ویژه برای خریداران کتاب در نمایشگاه زاهدان خبر داد و گفت: ۳۰ درصد تخفیف و یارانه خرید کتاب تا سقف یک میلیون تومان به ازای هر کد ملی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در کنار نمایشگاه، طرح حمایت از کتابخانه‌های مدارس و مساجد مناطق محروم نیز اجرا می‌شود و مشمولان این طرح تنها یک‌ششم هزینه کتاب‌های خریداری‌شده را پرداخت خواهند کرد.

عبدالسلام بلوچ‌زاده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب پس از هفت سال وقفه، گفت: برگزاری این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز تقویت گفت‌وگو، تعامل اجتماعی و تلطیف فضای عمومی استان باشد.