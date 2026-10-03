بورس در کانال ۷.۷ میلیون واحد ماند؛ ابطال معاملات ۵ نماد پالایشی

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز شنبه ۱۱ مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با رشد ۸۰ هزار واحدی برای نخستین‌بار وارد کانال ۷.۸ میلیون واحد شد، اما در ادامه با کاهش شتاب رشد، در ساعات پایانی معاملات تنها ۲۱ هزار واحد افزایش داشت و در نهایت در سطح ۷ میلیون و ۷۸۸ هزار واحد به کار خود پایان داد.

شاخص هم‌وزن نیز امروز ۱۴۱۴ واحد افزایش یافت و همچنان در کانال ۲ میلیون واحد باقی ماند. در جریان معاملات، گروه فلزات عمدتاً روندی مثبت داشتند، در حالی که بیشتر نمادهای گروه پتروشیمی، به‌جز تابان، با افت قیمت مواجه شدند.

از مهم‌ترین اتفاقات معاملات امروز، توقف نمادهای پالایشی حدود دو ساعت پس از آغاز معاملات بود. در میان فعالان بازار، سقف‌گذاری برای نرخ کرک‌اسپرد، یعنی اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی تولیدشده با نفت خام مصرفی به‌عنوان خوراک، و همچنین نحوه قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی به‌عنوان یکی از دلایل این توقف مطرح شد.

در همین زمینه، ولی‌الله جعفری، رئیس اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد بازگشایی نمادهای متوقف‌شده منوط به افشای آخرین وضعیت تصمیم‌گیری درباره دستورالعمل قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. همچنین مدیریت عملیات بورس تهران اعلام کرد معاملات امروز شرکت‌های بورسی صنعت پالایشی شامل نمادهای شبندر، شتران، شیراز، شپنا و شبریز ابطال شده است.

ارزش کل معاملات بازار امروز به ۱۳۲.۹ همت رسید و ارزش معاملات خرد نیز ۴۸.۳ همت ثبت شد. در جریان معاملات، ۴.۱ همت پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد و صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج ۴.۸ همت پول حقیقی بودند.

در مقابل، صندوق‌های طلا با جذب ۱۱۲۱ میلیارد تومان و صندوق‌های نقره با جذب ۵۲ میلیارد تومان، شاهد ورود پول حقیقی بودند.

در مجموع، فضای بازار امروز تقریباً متعادل بود و ۵۱ درصد نمادها در محدوده مثبت معامله شدند. بیشترین ورود پول حقیقی به گروه خودرو با ۳۸۳ میلیارد تومان و گروه معادن با ۲۵۰ میلیارد تومان اختصاص داشت.

در سمت مقابل، گروه پتروشیمی با خروج ۱۶۱۲ میلیارد تومان پول حقیقی بیشترین خروج سرمایه را تجربه کرد. پس از آن بانک‌ها با ۸۴۰ میلیارد تومان، فلزی‌ها با ۶۸۵ میلیارد تومان و پالایشی‌ها با ۵۴۵ میلیارد تومان خروج پول حقیقی قرار گرفتند. گروه‌های سیمانی، صنایع غذایی و دارویی نیز با خروج پول حقیقی مواجه شدند.

در میان نمادهای بورسی، بیشترین ورود پول حقیقی به نماد تاصیکو با ۴۸۰ میلیارد تومان، خودرو با ۳۳۸ میلیارد تومان و وگردش با ۱۷۶ میلیارد تومان اختصاص داشت.

در مقابل، نماد تابان با ۴۹۳ میلیارد تومان، پارس با ۳۹۰ میلیارد تومان، فخوز با ۳۴۴ میلیارد تومان و وبملت با ۳۳۴ میلیارد تومان بیشترین خروج پول سهامداران حقیقی را ثبت کردند.

در بازار فرابورس نیز شاخص با رشد ۱۹۴ واحدی همراه شد و برای نخستین‌بار وارد کانال ۶۲ هزار واحد شد.