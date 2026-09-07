سبزپوشی ۹۹ درصد بازار؛ بورس کانال ۶.۹ میلیون واحدی را فتح کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه معاملات روز دوشنبه را در شرایطی به پایان رساند که شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس با جهش قابل توجه همراه شدند و شاخص کل بورس برای نخستین‌بار وارد کانال ۶.۹ میلیون واحدی شد. شدت تقاضا در بازار به حدی بود که بخش عمده نمادها در محدوده مثبت معامله شدند و صف‌های خرید تا پایان معاملات پابرجا ماند.

شاخص کل بورس در همان دقایق ابتدایی معاملات با رشد حدود ۲.۵ درصدی، وارد کانال ۶.۸ میلیون واحد شد و در ادامه مسیر صعودی خود را حفظ کرد. در پایان معاملات، شاخص کل با افزایش ۱۸۴ هزار واحدی معادل ۲.۷ درصد، در ارتفاع ۶ میلیون و ۹۰۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۴۸ هزار واحدی به محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رسید که نشان‌دهنده گستردگی جریان صعودی در میان نمادهای بازار بود.

در جریان معاملات امروز، نمادهای «فملی» و «فارس» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشتند و به ترتیب ۳۴ هزار و ۱۵ هزار واحد به رشد شاخص کمک کردند. در سوی دیگر، «آکو» و «وبملت» در صدر نمادهای پرتراکنش قرار گرفتند.

ارزش کل معاملات بازار سرمایه به حدود ۲۰۰ همت رسید و ارزش معاملات خرد نیز ۳۷.۸ همت ثبت شد. در بخش جریان نقدینگی، سرمایه‌گذاران حقیقی در مجموع ۷۵۵ میلیارد تومان پول به سهام و حق‌تقدم سهام تزریق کردند. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۳ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی مواجه شدند. همچنین حدود ۹۹ درصد نمادهای بازار در محدوده مثبت قرار داشتند و ارزش سفارش‌های باقی‌مانده در صف‌های خرید به ۱۸.۶ همت رسید.

بررسی صنایع نیز از تمرکز تقاضای حقیقی‌ها در گروه‌های بزرگ بازار حکایت داشت. پتروشیمی‌ها با جذب بیش از یک هزار میلیارد تومان، بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند. پس از این گروه، فلزات اساسی با ۷۶۳ میلیارد تومان و پالایشی‌ها با ۶۶۴ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در فرابورس نیز روند معاملات مثبت بود و شاخص این بازار با رشد یک هزار و ۳۰۲ واحدی، برای نخستین‌بار به سطح ۵ هزار و ۳۶۶ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس ۱۹۲.۴ همت گزارش شد که از این میزان، ۱۷۳.۴ همت مربوط به عملیات بازار باز بود و ارزش معاملات سهام تنها ۵.۳ همت ثبت شد.

بر این اساس ناظران بازار افزایش تقاضا را تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل از جمله تغییرات مربوط به نرخ سوم بنزین و تحولات نرخ ارز ارزیابی کردند؛ عواملی که در کنار ورود نقدینگی حقیقی و افزایش تقاضا در گروه‌های بزرگ، فضای معاملات امروز را به یکی از پرقدرت‌ترین روزهای بازار سرمایه تبدیل کرد.