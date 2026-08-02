ورود ۲.۶ همت پول حقیقی ۴۵۰ نماد را در بورس صف خرید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بورس تهران در معاملات امروز یکشنبه ۱۱ مرداد با تداوم موج تقاضا، یکی از پرقدرت‌ترین روزهای معاملاتی هفته‌های اخیر را پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل با رشد نزدیک به ۲ درصدی ضمن تثبیت در کانال ۵.۱ میلیون واحد، بار دیگر به محدوده مقاومتی مهم خود نزدیک شد. همزمان ورود بیش از ۲.۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی، خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و برتری قاطع صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش، از تداوم خوش‌بینی سرمایه‌گذاران به روند کوتاه‌مدت بازار حکایت دارد.

شاخص کل بورس امروز با ۹۹ هزار و ۲۷۱ واحد افزایش، معادل ۱.۹۶ درصد رشد کرد و در ارتفاع ۵ میلیون و ۱۵۴ هزار و ۵۹ واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲۱ هزار و ۷۸۹ واحدی معادل ۱.۵۱ درصد به یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۳۰۹ واحد رسید که نشان می‌دهد علاوه بر نمادهای شاخص‌ساز، بخش قابل توجهی از شرکت‌های کوچک و متوسط نیز در مدار صعود قرار داشتند.

در همین حال شاخص بازار اول با رشد ۲.۰۸ درصدی و شاخص بازار دوم با افزایش ۱.۶۵ درصدی به کار خود پایان دادند که بیانگر تمرکز بخشی از نقدینگی بر نمادهای بزرگ و اثرگذار بازار است.

ورود ۲.۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی؛ سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد

یکی از مهم‌ترین اتفاقات معاملات امروز، ورود ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار سهام بود؛ موضوعی که در کنار خروج یک هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت، از افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران و انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سهام حکایت دارد.

همچنین ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به ۲۲ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان رسید که همچنان در سطوح بالای معاملاتی قرار دارد و از تداوم حضور فعال سرمایه‌گذاران در بازار خبر می‌دهد.

از سوی دیگر، سرانه خرید هر کد حقیقی ۹۶ میلیون تومان و سرانه فروش ۵۵ میلیون تومان ثبت شد که برتری محسوس قدرت خریداران نسبت به فروشندگان را نشان می‌دهد.

برتری قاطع صف‌های خرید بر فروش

تابلوی معاملات نیز تصویر مثبتی از وضعیت بازار ارائه کرد؛ به گونه‌ای که در پایان معاملات ۴۴۸ نماد با ارزش ۷ هزار و ۴۵۷ میلیارد تومان در صف خرید قرار گرفتند، در حالی که تنها ۲۲ نماد به ارزش ۳۴۱ میلیارد تومان صف فروش داشتند.

همچنین ۱۸۴ نماد بدون تشکیل صف، معاملات خود را با بازدهی مثبت به پایان رساندند و تنها ۶۹ نماد در محدوده منفی و بدون صف معامله شدند؛ آماری که از فراگیری تقاضا در بخش عمده بازار حکایت دارد.

فلزات، پالایشی‌ها و بانک‌ها پیشران رشد شاخص

بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل امروز به ترتیب از سوی نمادهای فملی، شپنا، شبندر، وپاسار، شستا، وبملت و وغدیر ثبت شد.

در این میان، فملی به تنهایی بیش از ۲۲ هزار واحد بر رشد شاخص کل اثر گذاشت و پس از آن نمادهای پالایشی و بانکی نقش مهمی در ادامه روند صعودی بازار ایفا کردند.

از نظر ارزش معاملات نیز نمادهای وبملت، شپنا، شبندر، خودرو و شپدیس در صدر قرار گرفتند که نشان می‌دهد بخش عمده نقدینگی میان صنایع بانکی، پالایشی، خودرویی و پتروشیمی توزیع شده است.

فرابورس نیز همسو با بورس سبزپوش شد

معاملات فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران با افزایش شاخص همراه بود. شاخص کل فرابورس با رشد ۶۹۸ واحدی معادل ۱.۷۱ درصد در سطح ۴۱ هزار و ۶۳۶ واحد ایستاد.

در این بازار نیز نمادهای سامان، کگهر، بپاس، مارون، آریان و شرانل بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند.

شاخص کل در جدال با مقاومت ۵.۲ میلیون واحد

بررسی نمودار شاخص کل نشان می‌دهد بورس پس از جهش پرقدرت ماه‌های اخیر اکنون وارد محدوده مقاومتی ۵.۱۵ تا ۵.۲۰ میلیون واحد شده است؛ محدوده‌ای که طی هفته‌های گذشته چندین بار مانع ادامه صعود بازار شده است.

اگرچه امروز شاخص تا سطح ۵ میلیون و ۱۶۵ هزار واحد نیز پیش رفت، اما افزایش عرضه‌ها در این محدوده باعث شد بخشی از رشد روزانه تعدیل شود و شاخص در سطح ۵ میلیون و ۱۵۴ هزار واحد به کار خود پایان دهد.

با این حال، ترکیب متغیرهای معاملاتی از جمله ورود قابل توجه پول حقیقی، ارزش بالای معاملات خرد، خروج سرمایه از صندوق‌های درآمد ثابت و برتری چشمگیر صف‌های خرید نسبت به صف‌های فروش نشان می‌دهد تقاضا همچنان دست بالا را در بازار دارد.

از این رو، در صورت تداوم جریان ورود نقدینگی، احتمال عبور شاخص کل از این محدوده مقاومتی در روزهای آینده تقویت خواهد شد؛ هرچند پس از رشد نزدیک به ۲ درصدی امروز، بروز عرضه‌های مقطعی و شناسایی سود در برخی نمادهای بزرگ نیز دور از انتظار نخواهد بود.