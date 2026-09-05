بورس در مدار صعود؛ شاخص کل ۹۷ هزار واحد رشد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز شنبه، ۱۴ شهریور، با رشد ۹۷ هزار واحدی به سطح ۶ میلیون و ۶۰۱ هزار واحد رسید. همزمان با تداوم روند صعودی بازار، نگاه فعالان بورس به عرضه‌های اولیه این هفته معطوف شده است.

شاخص هم‌وزن نیز امروز ۲۳ هزار واحد افزایش یافت و بار دیگر از سطح یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد عبور کرد. رشد این شاخص نشان می‌دهد روند مثبت معاملات تنها به نمادهای بزرگ و پرطرفدار بازار محدود نبوده و بخش قابل‌توجهی از نمادهای بازار نیز در محدوده مثبت معامله شده‌اند.

در معاملات امروز، نماد «فملی» بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل داشت و به تنهایی ۳۲ هزار واحد بر رشد شاخص افزود. در مقابل، «وبملت» پرتراکنش‌ترین نماد بازار بود که با افت ۲.۵ درصدی قیمت سهام، ارزش معاملات آن به ۲.۷ همت رسید.

جریان ورود و خروج نقدینگی حقیقی نیز در معاملات امروز قابل توجه بود. در مجموع، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام، حق‌تقدم‌ها و صندوق‌های سهامی وارد شد، در حالی که ۳.۲ همت از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. همچنین ۳۱۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد صندوق‌های اهرمی، ۳.۴ میلیارد تومان وارد صندوق‌های طلا و حدود ۶ میلیارد تومان نیز وارد صندوق‌های نقره شد.

در پایان معاملات، ۷۸ درصد از بازار در محدوده مثبت قرار داشت و ۹.۵ همت صف خرید برای معاملات روز آینده باقی ماند. ارزش معاملات خرد بازار نیز به ۴۶.۳ همت رسید.

از نظر گروه‌های بورسی، بیشترین ورود پول حقیقی به گروه معادن با ۶۱۴ میلیارد تومان، فلزات اساسی با ۴۷۰ میلیارد تومان و دارویی‌ها با ۱۳۰ میلیارد تومان اختصاص داشت. صندوق‌های سهامی نیز ۲۳۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی را ثبت کردند. در مقابل، گروه بانکی با خروج ۷۴۵ میلیارد تومان و مخابرات با خروج ۱۲۱ میلیارد تومان پول حقیقی مواجه شدند.

در فرابورس نیز شاخص با رشد ۵۷۵ واحدی در سطح ۵۱ هزار و ۴۱۰ واحد ایستاد. ارزش کل معاملات فرابورس ۶۷.۸ همت بود که از این میزان، ۶.۲ همت مربوط به معاملات سهام، ۶.۱ همت مربوط به اوراق مالی اسلامی و ۳۷.۸ همت مربوط به عملیات بازار باز بود.

ارزش معاملات عملیات بازار باز در فرابورس امروز به پایین‌ترین سطح خود طی چهار ماه گذشته، از زمان آغاز معاملات بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵، رسید. این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، میانگین ارزش روزانه معاملات عملیات بازار باز در فرابورس در محدوده بالاتر از ۱۰۰ همت قرار داشت.