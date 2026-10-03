قاسم مهرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع حوادث ثبت‌شده در نیمه نخست سال جاری، ۲۲۹ مورد مربوط به حوادث ترافیکی، ۲۹ مورد مربوط به حوادث کوهستان و ۴۱ مورد مربوط به سایر حوادث بوده است.

وی افزود: ۸۶۵ نفر حادثه‌دیده از خدمات امدادی جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی بهره‌مند شدند که از این تعداد، ۱۷۴ مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند و ۳۰ نفر نیز خدمات درمان سرپایی دریافت کردند.

مهرآبادی تصریح کرد: امدادگران و نجاتگران این جمعیت در ۶ ماه نخست سال جاری، ۴۷ عملیات رهاسازی را در حوادث مختلف انجام دادند که این عملیات‌ها با هدف نجات و دسترسی سریع‌تر به مصدومان گرفتار صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی به ۲۹۹ حادثه امدادرسانی کردند که در مقایسه با ۳۱۲ حادثه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی با اشاره به ظرفیت عملیاتی به‌کارگیری‌شده در مأموریت‌ها تاکید کرد: ۳۳۴ تیم عملیاتی متشکل از ۹۹۴ نیروی عملیاتی در مأموریت‌های امداد و نجات حضور داشتند و ۲۹۷ دستگاه خودروی عملیاتی و امدادی نیز برای پاسخگویی به حوادث به‌کارگیری شد.

وی افزود: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی به‌صورت شبانه‌روزی و با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه‌های امداد و نجات، تجهیزات تخصصی و ناوگان عملیاتی، آماده پاسخگویی به حوادث و ارائه خدمات امدادی به مردم هستند.

مهرآبادی با تأکید بر نقش آموزش و پیشگیری در کاهش خسارات ناشی از حوادث بیان کرد: ارتقای فرهنگ ایمنی، رعایت اصول پیشگیرانه در سفرها و ترددهای جاده‌ای و توجه به توصیه‌های ایمنی در فعالیت‌های کوهستانی و طبیعت‌گردی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع حوادث و آسیب‌های ناشی از آن داشته باشد.