حمید ابره دری در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع دو حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه خبر داد و اظهار کرد: در مجموع این دو حادثه، ۱۶ نفر مصدوم شدند که ۱۱ نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و پنج نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.
وی افزود: نخستین حادثه ساعت ۵۷ دقیقه بامداد امروز پنجشنبه در اتوبان ساوه به سمت تهران، پس از پل اتوبان الغدیر، بر اثر برخورد زنجیرهای یک دستگاه اتوبوس با دو خودروی سواری پژو ۲۰۶ و شاهین رخ داد.
ابرهدری ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به همراه یک تیم از جمعیت هلالاحمر به محل اعزام شدند،در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که پنج نفر پس از دریافت خدمات درمانی پیشبیمارستانی به بیمارستان رباطکریم منتقل شدند و پنج نفر دیگر پس از درمان اولیه در محل، ترخیص شدند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه با اشاره به حادثه دوم گفت: ساعت پنج و ۴۷ دقیقه صبح امروز نیز برخورد دو دستگاه خودروی پراید و ساینا در اتوبان همدان به سمت ساوه، مقابل مجتمع خدماتی رفاهی آسمان، به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.
وی تصریح کرد: با اعزام دو تیم عملیاتی اورژانس به محل، هر شش مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی پیشبیمارستانی و تثبیت وضعیت، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.
ابرهدری با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در رانندگی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تصادفهای زنجیرهای در ساعات شب به دلیل کاهش میدان دید، رعایت نکردن فاصله طولی و خستگی رانندگان رخ میدهد.
وی گفت: همچنین ساعات ۵ تا ۶ صبح از پرخطرترین زمانها برای رانندگی است، زیرا احتمال بروز «میکروخواب» یا خواب لحظهای در این بازه زمانی افزایش مییابد.
نظر شما