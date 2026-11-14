به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قلی‌زاده شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح گزارش عملکرد هفتگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گیلان اظهار کرد: از ۱۷ تا ۲۳ آبان‌ماه سال جاری، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان به ۳۳ مورد حادثه در نقاط مختلف گیلان اعزام شدند و خدمات امدادی لازم را به حادثه‌دیدگان ارائه کردند.

وی با اشاره به پیامدهای این حوادث افزود: در مجموع ۳۶ نفر مصدوم شدند که از این تعداد، ۲۵ نفر پس از انجام اقدامات اولیه امدادی برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین یک مورد فوتی در حوادث این بازه زمانی گزارش شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان با اشاره به فراوانی حوادث ثبت‌شده بیان کرد: تصادفات جاده‌ای با ۱۱ مورد و واژگونی خودرو با ۹ مورد، بیشترین سهم را در مأموریت‌های امدادی این هفته داشته‌اند.

قلی‌زاده ادامه داد: برخورد با موانع، سقوط، مفقودی، آسیب فیزیکی و برخورد با عابر پیاده از دیگر حوادثی بود که امدادگران هلال‌احمر استان در این مدت به آن‌ها رسیدگی کردند.

وی با تشریح ظرفیت‌های عملیاتی به‌کارگیری‌شده در این مأموریت‌ها گفت: ۳۷ تیم عملیاتی با مشارکت ۱۰۹ نیروی امدادی در عملیات‌های این هفته حضور داشتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان اضافه کرد: برای پشتیبانی از عملیات امدادرسانی، ۳۰ دستگاه آمبولانس، هفت دستگاه خودروی نجات تیپ ۲ و یک دستگاه وانت کمک‌دار دوکابین به‌کارگیری شد.

قلی‌زاده در پایان ضمن قدردانی از تلاش امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به نکات ایمنی برای پیشگیری از وقوع حوادث تأکید کرد.