فرامرزی: تجهیزات امدادی اراک برای مقابله با سیلاب آماده است

میثم فرامرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس داده‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، پدیده ال‌نینو می‌تواند مناطق غربی و جنوب غربی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و با توجه به موقعیت جغرافیایی استان مرکزی در شرق رشته‌کوه زاگرس، احتمال تأثیرپذیری غیرمستقیم این استان نیز وجود دارد.

وی افزود: هرچند شدت و نحوه تأثیرگذاری این پدیده به شرایط جوی و الگوهای بارشی بستگی دارد، آمادگی دستگاه‌های امدادی پیش از وقوع حوادث احتمالی، نقش مهمی در کاهش خسارات و تسریع روند امدادرسانی دارد.

معاون و مسئول امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر شهرستان اراک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی بیان کرد: پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و واحدهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر فعال هستند و تجهیزات و اقلام مورد نیاز برای مواجهه با حوادث مرتبط با سیلاب مورد بررسی و به‌روزرسانی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: پمپ‌های تخلیه آب، کف‌کش‌ها و سایر تجهیزات تخصصی مورد استفاده در عملیات مقابله با آب‌گرفتگی و سیلاب، توسط کارشناسان بررسی شده‌اند تا در صورت بروز حادثه، امکان به‌کارگیری سریع و مؤثر آن‌ها فراهم باشد.

فرامرزی با تأکید بر اهمیت آمادگی تجهیزات و نیروهای انسانی در مدیریت بحران تصریح کرد: هدف از این اقدامات، اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات، کاهش زمان واکنش و فراهم‌کردن شرایط لازم برای حضور به‌موقع نیروهای امدادی در مناطق حادثه‌دیده است.

وی افزود: در حوادثی مانند سیلاب، سرعت عمل نیروهای امدادی و دسترسی به تجهیزات مناسب از عوامل تعیین‌کننده در نجات جان افراد و کاهش خسارات است؛ ازاین‌رو، آمادگی عملیاتی پایگاه‌ها و بررسی مستمر امکانات امدادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرامرزی بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای رسمی هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی تأکید کرد و گفت: پرهیز از تردد در مسیرهای سیلابی، خودداری از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و جدی‌گرفتن هشدارهای مربوط به بارش‌های شدید می‌تواند در پیشگیری از حوادث و حفظ جان شهروندان مؤثر باشد.