آموزش ۲ هزار شهروند ساوجی در قالب نهضت ملی امداد و نجات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آزادیوفا ظهر یکشنبه در جمع اصحاب رسانه شهرستان ساوه با تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: رسانهها را شریک راهبردی جمعیت هلالاحمر میدانیم و یکی از مهمترین شرکای ما در حوزه آموزش و مدیریت بحران هستند.
وی افزود: انتظار داریم همکاری ارزشمند اصحاب رسانه در زمینه آموزش همگانی، انتشار توصیههای ایمنی و امدادی و مقابله با شایعات همچنان تداوم داشته باشد، جمعیت هلالاحمر نیز آمادگی دارد محتوای آموزشی و تخصصی مورد نیاز را در اختیار رسانههای شهرستان قرار دهد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر ساوه با اشاره به اقدامات انجامشده از ابتدای سال جاری گفت: آموزش یکی از مؤثرترین راههای کاهش خسارت در حوادث است و اعتقاد ما این است که امدادرسانی در واقع از قبل از حادثه آغاز میشود و با آموزش و افزایش آمادگی عمومی میتوان میزان آسیبها را کاهش داد.
آزادیوفا ادامه داد: در همین راستا دورههای مختلف کمکهای اولیه، آمادگی در برابر حوادث و آموزش عمومی در قالب نهضت ملی امداد و نجات برای اقشار مختلف جامعه برگزار شده و تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر از شهروندان ساوه در این دورهها شرکت کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه هدف هلالاحمر صرفاً برگزاری دوره آموزشی نیست، گفت: هدفگذاری شده آموزشها را به مدارس، محلات، ادارات و واحدهای صنعتی گسترش دهیم.
آزادی وفا گفت: باید اذعان کرد یکی از شعارهای اصلی جمعیت هلالاحمر «هر خانواده یک امدادگر» است تا در هر خانواده دستکم یک فرد آموزشدیده وجود داشته باشد که در شرایط اضطراری بتواند تا رسیدن نیروهای امدادی به اعضای خانواده کمک کند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر ساوه از تقویت توان امدادی و توسعه زیرساختهای تخصصی این جمعیت خبر داد و گفت: با توجه به قرار گرفتن ساوه در یکی از محورهای مواصلاتی مهم کشور و برخورداری از ظرفیتهای صنعتی و جمعیتی، این شهرستان نیازمند آمادگی عملیاتی مستمر است.
آزادیوفا افزود: برگزاری دورههای آموزشی، تمرینهای تخصصی و مانورهای مختلف برای نیروهای امدادی به صورت مستمر در حال انجام است و یکی از اقدامات مهم در حوزه زیرساختی نیز احداث یک سازه تخصصی دوطبقه نجات در مجتمع هلالاحمر ساوه بوده که ساخت مرحله نخست آن به پایان رسیده است.
وی تصریح کرد: این سازه برای برگزاری دورههای علمی و عملی و ارتقای توان عملیاتی نیروهای امدادی احداث شده و در آینده تکمیل خواهد شد تا آموزشهای تخصصی در شرایط نزدیکتر به واقعیت انجام شود.
آزادیوفا تصربح کرد: در امداد و نجات فرصت آزمون و خطا وجود ندارد، چراکه با جان انسانها مواجه هستیم و نیروهای امدادی باید پیش از حضور در صحنههای واقعی، آمادگی لازم را کسب کرده باشند.
حمایت از ۴۰ خانواده و بهرهمندی ۱۴۰ نفر از بانک امانات پزشکی
وی با اشاره به اقدامات حمایتی جمعیت هلالاحمر ساوه اظهار کرد: از ابتدای سال جاری حدود ۴۰ پرونده مددجویی تشکیل و به خانوادههای نیازمند، خدمات و کمکهای بلاعوض ارائه شده است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر ساوه ضمن قدردانی از خیران و نیکوکاران این شهرستان گفت: پشت هر پرونده مددجویی، یک خانواده قرار دارد که در شرایط دشوار نیازمند حمایت است و امیدواریم خیرین همچون گذشته در کنار جمعیت هلالاحمر باشند تا بتوانیم دامنه خدمات حمایتی خود را گسترش دهیم.
آزادیوفا همچنین بانک امانات پزشکی جمعیت هلالاحمر ساوه را یکی از خدمات ماندگار این جمعیت دانست و گفت: تجهیزات پزشکی از جمله کپسول اکسیژن، واکر، تخت و عصا به صورت موقت در اختیار بیماران و افراد نیازمند قرار میگیرد و از ابتدای سال جاری حدود ۱۴۰ نفر از خدمات بانک امانات پزشکی بهرهمند شدهاند.
وی تاکید کرد: انتظار است مردم و خیران برای تجهیز بیشتر این بانک، تجهیزات پزشکی مازاد خود از جمله واکر، تخت، کپسول اکسیژن و عصا را به جمعیت هلالاحمر اهدا کنند.
توجه ویژه به جوانان و تربیت نسل آماده خدمت
سرپرست جمعیت هلالاحمر ساوه جوانان را یکی از مهمترین سرمایههای اجتماعی این جمعیت دانست و گفت: مهمترین سرمایه آینده جمعیت هلالاحمر جوانان هستند و برنامههای آموزشی و فعالیتهای مختلفی در این حوزه دنبال شده است.
وی افزود: طرحهایی مانند «دادرس» و «ماهر» و همچنین فعالیت کانونهای دانشآموزی، دانشجویی و کانونهای آزاد در سطح شهرستان در حال اجراست و هدف اصلی از این آموزشها، تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر، توانمند و آماده خدمت به جامعه است.
آموزش امدادی در ۳۰ مسجد و حسینیه ساوه
آزادیوفا در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات آموزشی هلالاحمر در شرایط جنگی اخیر اشاره کرد و گفت: از زمان آغاز جنگ تاکنون در حدود ۳۰ مسجد و حسینیه در سطح شهرستان، آموزشهای امداد و کمکهای اولیه و خودمراقبتی ارائه شده است تا مردم در صورت وقوع حادثه بتوانند اقدامات اولیه و لازم را انجام دهند.
وی ادامه داد: همچنین در جریان تشکیل قرارگاه مردمی، حدود ۲۹۰ نفر از افرادی که در این قرارگاه ثبتنام کرده بودند، آموزش امداد و کمکهای اولیه را دریافت کردند.
سرپرست جمعیت هلالاحمر ساوه با بیان اینکه مأموریت هلالاحمر تنها به زمان وقوع حادثه محدود نمیشود، گفت: مأموریت ما از آموزش و آمادگی پیش از بحران آغاز میشود، در زمان حادثه با امدادرسانی ادامه پیدا میکند و پس از آن با حمایت از آسیبدیدگان و خانوادههای نیازمند تکمیل میشود.
وی با اشاره به استمرار برنامههای آموزشی در شرایط بحرانی اظهار کرد: از آغاز جنگ تاکنون در حدود ۳۰ مسجد و حسینیه شهرستان ساوه آموزشهای امداد، کمکهای اولیه و خودمراقبتی ارائه شده و حدود ۲۹۰ نفر از افرادی که در قرارگاه مردمی ثبتنام کرده بودند نیز آموزشهای امدادی دریافت کردند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ساوه افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز نیروهای هلالاحمر در آمادهباش قرار داشتند و امدادگران و داوطلبان در شرایط مختلف برای ارائه خدمات امدادی و کمک به مردم حضور داشتند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ساوه ادامه داد: در ایام اربعین نیز نیروهای داوطلب جمعیت هلالاحمر استان مرکزی در عراق به زائران خدمات امدادی و درمانی ارائه میکنند که در این راستا دو تیم سهنفره شامل ۶ نیروی امدادی، یک دستگاه آمبولانس، یک پزشک متخصص و دو پرستار داوطلب در عراق مستقر شدهاند.
وی افزود: نیروهای هلالاحمر در درمانگاهی در مسیر سهله و شهر کوفه نیز حضور دارند و خدماتی از جمله کنترل فشار خون، ارائه خدمات درمانی اولیه و انتقال بیماران و مصدومان را به زائران ارائه میکنند.
آزادیوفا گفت: پنج نفر از جوانان هلالاحمر ساوه نیز در برنامه «قدم به قدم تا مسیر بهشت» در مشهد حضور دارند و در زمینه کنترل فشار خون و کمک به زائران و افراد نیازمند فعالیت میکنند.
آزادیوفا گفت: تحقق مأموریتهای جمعیت هلالاحمر بدون همراهی مردم، خیران، داوطلبان و رسانهها امکانپذیر نیست و امیدواریم با همکاری و همدلی همه بخشها شاهد جامعهای آگاهتر، آمادهتر و ایمنتر باشیم.
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