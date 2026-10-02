آرش اشتری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، با برنامه‌ریزی انجام‌شده و تلاش شعب جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی، حدود ۲۱ هزار نفر به جمع اعضای جوان هلال‌احمر این استان پیوستند.

وی افزود: اطلاعات اعضای جدید پس از طی فرآیند عضویت، در سامانه‌های مرجع «هلال من» و «ممبرز» ثبت و نهایی شده است که این موضوع امکان ساماندهی دقیق اعضا و برنامه‌ریزی هدفمند برای بهره‌گیری از ظرفیت جوانان را فراهم می‌کند.

اشتری تصریح کرد: این افزایش عضویت در راستای سیاست‌های سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر کشور و با تأکید بر جذب حداکثری جوانان انجام شده است.

وی ادامه داد: با اضافه شدن اعضای جدید، مجموع اعضای جوان جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی به ۴۴ هزار و ۳۲۷ نفر رسیده است که ظرفیت قابل توجهی برای اجرای برنامه‌های بشردوستانه، داوطلبانه و اجتماعی در سطح استان به شمار می‌رود.

معاون امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی با اشاره به روند عضوگیری در نیمه نخست سال جاری گفت: از فروردین تا مهرماه امسال، حدود ۱۸ هزار نفر در فرآیند عضویت جمعیت هلال‌احمر قرار گرفتند که این آمار از شتاب گرفتن روند جذب جوانان در استان حکایت دارد.

وی تاکید کرد: ثبت و نهایی‌سازی اطلاعات اعضا در سامانه‌های رسمی، علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی منسجم، زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و استفاده بهینه از ظرفیت‌های انسانی جوانان را در اجرای برنامه‌های جمعیت فراهم کرده است.