https://mehrnews.com/x3ddvm ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲ کد مطلب 6966444 استانها فارس استانها فارس ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲ جاری شدن سیلاب در شهر اوز فارس اوز- بارش شدید باران طی ظهر شنبه در شهر اوز موجب جاری شدن سیلاب در این شهر شده است. دریافت 9 MB کد مطلب 6966444 کپی شد مطالب مرتبط هشدار زرد هواشناسی در فارس؛ رگبار باران و احتمال سیلابی شدن مسیلها النینو در کمین فارس؛ زنگ خطر بارشهای سنگین و ضرورت آمادگی هشدار مدیریت بحران فارس برای آمادگی دستگاهها در برابر بارندگیهای آتی بارشهای سیلابی شدید و سنگین در راه ایران است مانور تابآوری خرمرود شیراز هشدار زرد هواشناسی برای رگبارهای تابستانه در جنوب فارس برچسبها شهرستان اوز سیلاب بارش باران باران
نظر شما