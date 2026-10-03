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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

جاری شدن سیلاب در شهر اوز فارس

جاری شدن سیلاب در شهر اوز فارس

اوز- بارش شدید باران طی ظهر شنبه در شهر اوز موجب جاری شدن سیلاب در این شهر شده است.

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کد مطلب 6966444

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