به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجعفر ناظمالسادات با اشاره به ناهنجاریهای اقیانوسی در اقیانوس آرام، نسبت به احتمال شکلگیری جریانهای هوای گرم و مرطوب و افزایش بارشها در ایران هشدار داد و بر ضرورت برنامهریزی پیشگیرانه تأکید کرد.
وی با اشاره به شدت پدیده النینو در سال جاری اظهار کرد: این شرایط میتواند احتمال بارندگیهای فراتر از میانگین و وقوع بارشهای متمرکز و شدید را در برخی مناطق ایران افزایش دهد.
ناظمالسادات افزود: پیشبینیها نشان میدهد این اثرات از پاییز تا اوایل زمستان شدت بیشتری پیدا میکند و احتمال وقوع سیلاب در برخی مناطق، از جمله ایران و کالیفرنیا، افزایش خواهد یافت.
رئیس مرکز پژوهشهای جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیرانه گفت: استفاده از فناوریهای نوین و دادههای دقیق میتواند نقش مهمی در کاهش خسارتهای ناشی از مخاطرات جوی داشته باشد.
وی با اشاره به دسترسی به دادههای ماهوارهای و اطلاعات ایستگاههای اندازهگیری در نقاط مختلف جهان، بر ایجاد یک «سیستم تلفیق دادهها» تأکید کرد.
ناظمالسادات همچنین خواستار طراحی مدلهای ریاضی برای تبدیل دادههای پیچیده اقیانوسی و جوی به اطلاعات کاربردی برای کشاورزان شد و گفت: کشاورزان باید بتوانند بر اساس پیشبینیهای فصلی و ماهانه، تصمیمهای مناسب را درباره کشت و مدیریت مزرعه اتخاذ کنند.
وی با تمرکز بر شرایط استان فارس نیز احتمال آغاز زودهنگام بارندگیها و افزایش پراکنش بارشها در ماههای بهمن و فصل بهار را مطرح کرد.
استاد تمام دانشگاه شیراز بر ضرورت آمادگی زیرساختی برای مدیریت روانآبها تأکید کرد و افزود: با توجه به احتمال بارشهای سنگین، باید مسیر جریان آب در درهها بهگونهای مدیریت شود که ضمن جلوگیری از آسیب به ساختمانها، بیشترین میزان آب ممکن به منابع زیرزمینی هدایت شود.
ناظمالسادات با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاههای کشور، از جمله دانشگاه شیراز، گفت: تأمین زیرساختهای لازم و سرورهای قدرتمند برای پردازش مدلهای پیچیده اقلیمی ضروری است تا بتوان از ظرفیت علمی موجود برای حفظ امنیت تولید و سلامت مردم استفاده کرد.
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