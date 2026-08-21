هشدار زرد هواشناسی برای رگبارهای تابستانه در جنوب فارس

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۸، نسبت به فعالیت سامانه بارشی تابستانه و وقوع رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در بخش‌هایی از استان هشدار داد.

بر اساس این هشدار، فعالیت سامانه از بعدازظهر پنجشنبه ۲۹ مردادماه آغاز شده و تا اواخر وقت شنبه ۳۱ مردادماه ادامه خواهد داشت.

نوع مخاطره این سامانه، بارش رگباری باران همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی اعلام شده است.

هواشناسی فارس اعلام کرده است که بیشتر بارش‌های تابستانه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ می‌دهد و ماهیتی نقطه‌ای و رگباری دارد؛ بنابراین ممکن است همه مناطق یک شهرستان به‌صورت یکنواخت تحت تأثیر بارش قرار نگیرند.

بر اساس این هشدار، مناطق جنوب و جنوب‌شرق استان، به‌ویژه شهرستان‌های لار و داراب، در کانون فعالیت این سامانه قرار دارند.

لغزندگی جاده‌ها، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، احتمال وقوع صاعقه، تگرگ و وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی از آثار مخاطره‌آمیز احتمالی این سامانه اعلام شده است.

اداره کل هواشناسی فارس همچنین به شهروندان توصیه کرده است از تردد یا اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در زمان فعالیت این سامانه، احتیاط لازم را در نظر داشته باشند.