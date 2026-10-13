سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح شرایط اقلیمی پیش‌رو گفت: ال‌نینو پدیده‌ای اقیانوسی است که با افزایش دمای آب‌های بخش استوایی اقیانوس آرام نسبت به میانگین بلندمدت شکل می‌گیرد و به دلیل گستردگی این اقیانوس، می‌تواند الگوهای آب‌وهوایی مناطق مختلف جهان، از جمله ایران، را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: زمانی که افزایش دمای آب از حدود ۲ درجه فراتر می‌رود، از اصطلاح ال‌نینوی گرم یا سوپر ال‌نینو استفاده می‌شود؛ پدیده‌ای که امسال نیز با آن مواجه هستیم.

تأثیر ال‌نینو بر بارش‌های پاییزی فارس

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه ال‌نینو به‌تنهایی تعیین‌کننده میزان بارندگی نیست، گفت: تأثیر این پدیده بر بارش‌های استان به وضعیت سایر شاخص‌های اقلیمی از جمله دوقطبی اقیانوس هند، نوسان اطلس شمالی و نوسان شبه‌دوسالانه بستگی دارد.

حسینی ادامه داد: اگر این شاخص‌ها در فاز مناسبی قرار بگیرند، به‌ویژه در استان فارس، احتمال بارش‌های فراتر از نرمال در فصل پاییز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته بیان کرد: بررسی دوره‌های آماری نشان می‌دهد در سال‌های وقوع ال‌نینوی گرم، علاوه بر احتمال بارش‌های بیش از میانگین بلندمدت، ممکن است توزیع بارندگی نیز از الگوی معمول خارج شود؛ به‌گونه‌ای که بارش قابل‌توجهی در مدت کوتاه رخ دهد و پس از آن، دوره‌ای بدون بارندگی ادامه پیدا کند.

هشدار درباره سیلاب‌های گل‌آلود و بارش‌های رگباری در فارس

مدیرکل هواشناسی فارس با تأکید بر ضرورت توجه به مخاطرات بارش‌های ابتدای فصل پاییز اظهار کرد: در این دوره، به‌ویژه در مهرماه که خاک در شرایط خشکی قرار دارد، بارش‌های رگباری می‌توانند موجب شسته‌شدن خاک و حرکت سنگ‌ریزه‌ها و خاشاک همراه رواناب شوند.

حسینی افزود: در چنین شرایطی، به‌جای رواناب زلال، ممکن است سیلاب‌های گل‌آلود و واریزه‌ای شکل بگیرد که به دلیل همراه‌داشتن رسوبات و سنگ‌ریزه‌ها، خطر بیشتری برای افراد و مناطق در مسیر جریان آب دارند.

وی با اشاره به همراهی احتمالی بارش‌های رگباری با رعدوبرق، بر ضرورت جدی‌گرفتن هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان وقوع بارندگی تأکید کرد.

ثبت بارندگی ۱۵ میلی‌متری در سلامت‌آباد فیروزآباد

مدیرکل هواشناسی فارس درباره بارندگی‌های اخیر در استان نیز گفت: در برخی مناطق از جمله فیروزآباد، بخش‌هایی از غرب سپیدان، ایزدخواست و آباده بارندگی گزارش شده است.

حسینی اضافه کرد: بر اساس گزارش‌های ثبت‌شده، بیشترین میزان بارش گزارش‌شده مربوط به منطقه سلامت‌آباد فیروزآباد با ۱۵ میلی‌متر بارندگی بوده است.

وی درباره احتمال وقوع خسارت یا حادثه ناشی از بارندگی‌های اخیر نیز تصریح کرد: اعلام آمار دقیق حوادث و خسارات احتمالی باید از سوی مدیریت بحران استان پیگیری شود.