به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامی با اشاره به پیشبینیهای علمی درباره شرایط جوی پیشرو، بر ضرورت افزایش آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای مقابله با پیامدهای احتمالی این پدیده تأکید کرد.
وی با بیان اینکه آمادگی برای مدیریت شرایط پیشرو از اولویتهای اصلی استان در روزهای جاری است، اظهار داشت: تمامی دستگاههای اجرایی از فرمانداریها و شهرداریها تا دهیاریها باید سطح آمادگی خود را ارتقا دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استان فارس افزود: مصوبات این نشست در قالب بخشنامه رسمی به تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ خواهد شد تا اقدامات لازم با هماهنگی بیشتری دنبال شود.
غلامی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق و مدیریت صحیح اطلاعات تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، استفاده از تجربیات گذشته برای به حداقل رساندن خسارتهای جانی و مالی است.
وی ادامه داد: پیشگیری و آمادگی مناسب میتواند از تبدیل مخاطرات احتمالی به حوادث و خسارتهای گسترده جلوگیری کند و به همین دلیل دستگاههای مسئول باید پیش از وقوع حادثه، اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیرکل مدیریت بحران فارس در ادامه بر ضرورت انجام اقدامات عملیاتی و پیشگیرانه تأکید کرد و خواستار بررسی دقیق وضعیت پلها، اجرای عملیات لایروبی و بازرسی حاشیه جادهها شد.
غلامی خاطرنشان کرد: نقاط آسیبپذیر باید پیش از بروز هرگونه حادثه احتمالی شناسایی و برای کاهش خطرات موجود در آنها اقدامات لازم انجام شود.
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