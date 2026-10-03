به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان فارس با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه ناپایدار جوی و وقوع بارش‌های پراکنده و رگباری، رعدوبرق و وزش باد در بخش‌هایی از استان خبر داد.

براساس این هشدار، فعالیت سامانه از بعد از ظهر شنبه ۱۱ مهرماه آغاز شده و تا اواخر وقت همان روز ادامه دارد.

این سامانه بیشتر مناطق جنوبی و جنوب شرقی استان فارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شهرستان‌های داراب، زرین‌دشت، لار، گراش، اوز، استهبان، نی‌ریز، لامرد و جهرم در محدوده فعالیت آن قرار دارند.

رگبار پراکنده و باران، رعدوبرق و وزش باد از مهم‌ترین پدیده‌های جوی پیش‌بینی‌شده در این مناطق است.

احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در جنوب فارس

اداره کل هواشناسی فارس همچنین نسبت به احتمال برخورد صاعقه، لغزندگی جاده‌ها، آب‌گرفتگی موقت معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها در پی فعالیت این سامانه هشدار داده است.

بر همین اساس، شهروندان از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و دامداران نیز هنگام چرای دام احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین توصیه شده است صعود به ارتفاعات همزمان با فعالیت سامانه با احتیاط انجام شود.

هواشناسی فارس تأکید کرده است که بارش‌های رگباری و پراکنده در شهرستان‌های اعلام‌شده ماهیت نقطه‌ای داشته و به شکل یکنواخت و گسترده در تمام مناطق این شهرستان‌ها رخ نخواهد داد.