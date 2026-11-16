به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «من، بیه‌دو، پاییز» به کارگردانی زهره یحیایی و به همت گروه هنری رخسار، از ۲۷ آبان‌ اجرای خود را در تماشاخانه جوانمرد آغاز می‌کند.

این اثر نمایشی با محوریت تجربه‌های عاطفی و دشواری بیان احساسات عاشقانه شکل گرفته است و به روایت رنجی می‌پردازد که از گفتن عشق و بیمِ بد فهمیده شدن آن ناشی می‌شود، تجربه‌ای که می‌تواند برای بسیاری از مخاطبان آشنا باشد.

در این نمایش مهسا الهیاری به ایفای نقش می‌پردازد. موسیقی اثر ساخته سعید چاوشی است و نوشین بدری کوهی طراحی فرم و حرکت آن را بر عهده دارد.

همچنین خاطره اسدی، سهیل اکبری، فاطمه اکبری، مارال امیری، الهه اهدایی، علی جلوه، اسما جوهردار، مهسا حریری، زهرا خاکی، سارا خدادادی، سعیده زندی، مایسا ساری‌اصلانی، ثنا عباس‌پور، لیلا عزتی، مهشید غلامیان، پریسا فاریابی، میترا فربین، محمود فلاحی، زهرا مرادی، مریم مقدسی، مهشید موسوی، مهسا مهدوی‌نیا، کتایون مهراد و محسن نامداری به‌عنوان بازیگران فرم و حرکت در این اثر حضور دارند.

از دیگر عوامل اجرایی این نمایش می‌توان به الهام جعفری، طراح نور، امید حسن‌زاده، مسئول صدا و محتوای بصری، میلاد آزادی، مدیر تبلیغات و سازنده تیزر و موشن، مریم امیرپور، مدیر روابط عمومی، محمد دانشور، مشاور رسانه‌ای، مانی حسینی، محتوای بصری، الهه اهدایی، طراح پوستر و بروشور، درنا معتمدی، عکاس، محسن خرقانی و محمدرضا روزبه از گروه پرشیا ساین، طراحان گرافیک و چاپ و صفورا بالاوندی و خیاط‌خانه مقراضچی، مسئولان دوخت لباس اشاره کرد.

پیش‌فروش بلیت نمایش «من، بیه‌دو، پاییز» از طریق سامانه تیوال آغاز شده است. این نمایش از ۲۷ آبان‌ در تماشاخانه جوانمرد میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.