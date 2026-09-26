ضرورت گذار به مدیریت هوشمند مصرف انرژی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجتالاسلام حسین طهماسبی در نشست با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای هوشمند میتواند نقش مؤثرتری در مدیریت مصرف داشته باشد و باید از قطع برق در سطح محلهها و مناطق به سمت مدیریت هدفمند مصرف مشترکان حرکت کرد.
وی افزود: تجربه نشان داده است که صرف تنبیه مالی و تعرفهای برای مشترکان مرفه و پرمصرف، بازدارندگی کافی ایجاد نمیکند و این گروه با نظام تعرفهای بهتنهایی به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت نمیکنند.
رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: برای مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف باید ابزارهای مؤثرتر و هدفمندتری به کار گرفته شود و استفاده گسترده از کنتورهای هوشمند و قطع برق مشترکان پرمصرف بدون دخالت عامل انسانی میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
طهماسبی با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای حمایت از برنامههای توسعه پایدار و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان گفت: دادگستری در مباحث قضایی و حقوقی مرتبط با حوزه برق و انرژی حمایت و همکاری لازم را خواهد داشت و در مسائل کلان نیز ظرفیت طرح موضوع و پیگیری در سطح ملی وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به نقش نظام مهندسی در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: صرفهجویی نباید تنها در دوره استفاده و مصرف مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید از مرحله طراحی و ساختوساز در دستور کار باشد.
رئیس کل دادگستری استان یزد افزود: الزامات کاهش مصرف انرژی باید در طراحی ساختمانها و پروژههای جدید لحاظ شود تا مدیریت مصرف از ابتدای فرآیند ساخت مورد توجه قرار گیرد.
نظر شما