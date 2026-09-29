سیدضیا سجادی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال، الگوی مصرف برق واحدهای مختلف به‌صورت دوره‌ای بررسی و برای موارد دارای مصرف غیرمتعارف، بازدیدهای میدانی، شناسایی عوامل مؤثر و اقدامات اصلاحی انجام شد.

وی افزود: الگوی بار ایستگاه‌های پمپاژ مسیر خط انتقال آب نیز در ساعات مختلف مورد پایش و تحلیل قرار گرفت تا زمینه برای مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی فراهم شود.

سجادی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر محورهای اقدامات شرکت عنوان کرد و گفت: امکان‌سنجی و اجرای نیروگاه خورشیدی در بخش‌هایی از تأسیسات آبرسانی داخل استان در دستور کار قرار گرفته و استفاده از سامانه‌های خورشیدی برای تأمین برق برخی تجهیزات و روشنایی‌های محوطه‌ای نیز بررسی شده است.

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای یزد ادامه داد: در ساختمان‌های اداری، توسعه سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (BMS) با تمرکز بر کنترل روشنایی و تجهیزات سرمایشی دنبال شده و استفاده از موتورهای کم‌مصرف و BLDC و بهبود عملکرد موتورخانه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت استمرار خدمات در دفاتر شهرستان‌ها گفت: وضعیت تجهیزات و تأسیسات این دفاتر بررسی شده و تأمین و راه‌اندازی موتور برق اضطراری برای دفاتر شهرستان‌ها و نصب و راه‌اندازی دیزل ژنراتور ساختمان منابع آب شهرستان یزد در دستور کار قرار گرفته است.

سجادی همچنین مدیریت همزمان مصرف آب و انرژی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: استفاده از آب غیرشرب برای برخی مصارف تأسیسات و فضای سبز و بررسی روش‌های بهینه آبیاری با هدف مدیریت منابع و کاهش مصرف دنبال می‌شود.

وی یکی از برنامه‌های پیش‌رو را استقرار رویکرد داده‌محور در ارزیابی مصرف دانست و افزود: تدوین خط مبنای مصرف و محاسبه شاخص‌های شدت مصرف انرژی برای ساختمان‌ها و تأسیسات، امکان مقایسه وضعیت موجود با الگوی پایه و سنجش دقیق‌تر نتایج اقدامات را فراهم می‌کند.

معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه‌ای یزد خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های تولید برق خورشیدی، توسعه سامانه‌های هوشمند، بهبود عملکرد موتورخانه‌ها و تجهیزات سرمایشی و بهره‌گیری از راهکارهای نوآورانه از جمله هوش مصنوعی برای تحلیل و کنترل مصرف، از برنامه‌های آتی شرکت در حوزه مدیریت بهینه انرژی است.